فرقة موسيقية جديدة مع عروض الصيف المميزة من فاسكوز هيلتون أبوظبي

يحتفي “فاسكو”، المطعم البرتغالي الحائز على جوائز عالمية في فندق هيلتون أبوظبي بموسم الصيف على طريقته الخاصة مع مجموعة من العروض المميزة لتناول الطعام على وقع الأنغام الموسيقية على مدار الأسبوع؛ ليمنح رواده فرصة الاستمتاع بأوقاتهم برفقة العائلة والأصدقاء ضمن أجواء ترفيهية وتناول أشهى الأطباق العالمية بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بمرافق وشاطئ هيلتونيا.

ويستضيف المطعم الشهير بالمأكولات البحرية الواقع على شاطئ الخليج، من يوم الاثنين إلى السبت، الثنائي الموسيقي الجديد وهو الروسيتان كارينا لوماكا وماري فلاماك، حيث ستقدمان باقة متنوعة من الأغاني على خشبة المسرح مع موسيقى الجاز واللاونج والسول والبوب بالإضافة إلى الأغاني العالمية، ليستمتع ضيوف المطعم أثناء تناولهم وجبة العشاء.

وبناءً على الشهرة التي يتمتع بها عرض “اثنان بواحد” في مطعم فاسكوز، قررت إدارة المطعم تمديد عرض الغداء الأسبوعي ليتسنى لضيوف المطعم إمكانية الاستفادة من المزايا الحصرية في الفندق خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذ يحصل ضيوف المطعم على باقة الغداء كل يوم جمعة وسبت لتناول ثلاثة أطباق رئيسة مع إمكانية الدخول إلى نادي هيلتونيا الشاطئي مقابل 189 درهمًا للشخص، ومقابل 254 درهمًا مع المشروبات الغازية والعصائر الباردة.

تتضمن قائمة الطعام مجموعة متنوعة من أطباق السلطة التي يشتهر فاسكو بإعدادها مع طبق للتحلية، ويمكن للضيوف اختيار الطبق الرئيس حسب ذوقهم من قائمة الطعام، والتي تشمل المأكولات العالمية والبحرية وهي مستوحاة من رحلات المستكشف والرحّالة البرتغالي الشهير فاسكو ديجاما وتعكس أسلوب الطهي في بلاد الهند والبرتغال وأفريقيا.

ويقدم فاسكوز يومياً عرضاً خاصاً للضيوف يتيح لهم 50% خصمًا على طلبات الطعام من الساعة الـ 7 إلى الـ 9 ليلاً، يسري العرض على الحجوزات المسبقة فقط. كما يقدم ساعات التخفيضات من الساعة الـ9 ليلاً حتى منتصف الليل على كافة المشروبات مقابل 20 درهماً فقط.

أما خلال أيام الأسبوع، فتتوفر للضيوف وجبة غداء اكسبرس المكونة من ثلاثة أطباق من المقبلات والوجبات الرئيسة والحلويات، من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3:30 عصراً مقابل 99 درهماً.

يستقبل مطعم فاسكو الضيوف لتناول الغداء يومياً من ساعة الظهيرة إلى الـ 3:30 عصراً، ويرحب بالزوار على مائدة العشاء يومياً من الساعة الـ 7 مساءً وإلى الـ 11 ليلاً.