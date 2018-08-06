بيور سكاي لاونج يقدم تشكيلة من ألذ الأطباق الشرقية خلال فصل الصيف

كشف ’بيور سكاي لاونج‘، وجهة الضيافة الآسيوية النابضة بالأجواء الليلية المميزة في فندق ’هيلتون دبي الممشى‘، عن إطلاق عرضه المميز تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في دبي. إذ يوفر المطعم المرموق حسوماتٍ فريدةٍ احتفاءً باليوم الوطني لكلٍ من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

يتفرّد المطعم الفاخر بتقديم حسوماتٍ مميزةٍ لضيوفه استنادًا إلى درجات الحرارة المسجلة عند إصدار الفاتورة.

فإذا بلغت درجات الحرارة خارج المطعم 45 درجة، سيحظى الضيوف بحسمٍ قدره 45% على قيمة الفاتورة. ويسري هذا العرض على أطباق الطعام التي يعود أصلها إلى إحدى البلدان الثلاثة التي تحتفل بيومها الوطني.

وما على الضيوف سوى إظهار لقطات الشاشة المأخوذة عن تطبيق Google Weather عند استلام الفاتورة.

ويصادف اليوم الوطني لجمهورية سنغافورة في الـ9 من أغسطس، يليه اليوم الوطني لإندونيسيا في الـ17 من أغسطس.

فيما تحتفل ماليزيا بيومها الوطني في الـ31 من أغسطس. وبهذه المناسبة، سيبدع شيف المطعم البارع بتحضير باقة من الأطباق التقليدية الشهية بما فيها: سلطة ’جادو -جادو‘ الطبق الإندونيسي الشهير و’شار كواي تيو‘ من المطبخ الماليزي، علاوةً على طبق جذور اللوتس المطهوة على الطريقة السنغافورية.

وهكذا يقدم ’بيور سكاي لاونج‘ تجربةً فريدةً لضيوفه تزامنًا مع أجواء فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.

إذ يتيح لهم الاستمتاع بباقة من الأطباق الشهية مع حسوماتٍ مميزةٍ ضمن وجهةٍ مثاليةٍ تنبض بالحيوية.