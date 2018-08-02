فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يستقبل عيد الأضحى بعروض استثنائية

يستقبل فندق ونادي ضباط القوات المسلحة زواره في عيد الأضحى بعروض استثنائية ووجبات غذائية مخفضة لمنح زواره تجربة الاستمتاع بالمطبخ الإماراتي المتخصص والشهي.

ويقدم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة لزوار وضيوف دولة الإمارات في اليوم الاول من عيد الأضحى المبارك وجبة غداء تتميز بتجربة إماراتية حقيقية حيث ستشتمل القائمة على مجموعة متنوعة من الأطباق بما في ذلك لحم ذبائح محلية والذي يقدم مع مكبوس (أرز بالفلفل)، وسمك الهامور المحلي الطازج مع صلصة حراء، وعصيدة تقليدية وغيرها من المأكولات الإماراتية الشهيرة.

كما تقدم القائمة بوفيه شهي مع أطباق تتكون من الحساء والمقبلات والسلطات والمشاوي والمأكولات البحرية ولحم الضأن وشرائح اللحم والدجاج والأطباق النباتية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً وبسعر 200 درهم إماراتي (صافي) شاملة المشروبات الغازية والمياه.

أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات فإن الوجبات ستكون مجانية بينما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة فسيتناولون الطعام مع خصم 50٪.

كما يمكن للأطفال حتى سن 12 عامًا الاستمتاع بإمكانية الدخول المجاني إلى قرية الأطفال التي تفتح من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، ويمكن للعائلات الاستمتاع بلعبة البولينج مرة أخرى بدءًا من 40 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد بعد الغداء المتأخر من الساعة الواحدة ظهراً إلى العاشرة مساء مع إتاحة إمكانية إجراء حجز من خلال التواصل على الرقم +971 2 4975100