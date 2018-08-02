مجموعة حياة للفنادق تجري تعيينات إدارية رئيسية في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة “حياة للفنادق” (حياة) التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تعيين كورت ستراوب في منصب نائب رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا، ولودفيك بولدوكيان في منصب نائب رئيس التنمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع وضع مجموعةٍ من خطط النمو المقرّر تنفيذها قريباً في جميع أنحاء المنطقة، تقوم مجموعة “حياة للفنادق” بإعداد فريق يتسم بالقوة والذكاء بقيادة ستراوب لإدارة التوسع المرتقب، حيث تستعدّ الشركة لمضاعفة عدد فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2022.

هذا وتعتزم مجموعة “حياة للفنادق” افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الإمارات بحلول عام 2022 وهي فنادق “حياة بليس دبي” في حي الوصل، و”حياة سنتريك ذا بالم دبي”، و”حياة بليس دبي الميناء”، كما أعلنت عن إدخال ثلاث علامات تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2019، وذلك عقب الكشف عن قرب افتتاح فندق “أنداز كابيتال جيت أبوظبي” ، والذي يعتبر الأول من نوعه لعلامة “أنداز” العصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب الفنادق المرتقب افتتاحها في المملكة العربية السعودية “حياة بليس الرياض السليمانية” و”حياة هاوس جدة” في شارع صاري، ليكونوا أولى فنادق علامتهم في المملكة العربية السعودية.

هذا وسيتولى كورت ستراوب إدارة العمليات الأساسية لمجموعة “حياة للفنادق”، ويعمل على تطوير المواهب وصقلها وتدعيم العلاقات مع المالكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض بلاد منطقة جنوب غرب آسيا في نيبال، بنغلاديش، باكستان وسريلانكا، كما تتضمن مسؤولياته الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية لمجموعة ’حياة للفنادق‘ وتنفيذها، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي لعلامات المجموعة في المنطقة كجزء من خططها العالمية في التوسع.

وحول المنصب الجديد، صرّح ستراوب: “يغمرني الحماس لتقلّد هذا المنصب، فقد عملت مجموعة ’حياة للفنادق‘ على مدار أكثر من 30 عاماً على بناء سمعة مرموقة لعلامتها التجارية لترسخ مكانةً بارزة في قطاع الضيافة، وعلى مرّ الأعوام جمعنا من الخبرات والرؤى ما يكفي لإدراك أعمال السوق العالمية المعقدة، ونعتقد أنّه قد حان الوقت لتوسيع حضورنا في سوق الشرق الأوسط الذي نرى فيه فرصة هامةً لنا، وذلك عبر تقديم علامات تجاريةٍ جديدة ومفاهيم مبتكرة، ونحرص على تعيين الأشخاص المناسبين وتخصيص الموارد اللازمة لتوسيع نطاق علامتنا بشكلٍ رائد، كما نسعى إلى الحفاظ على أعلى مستويات التميز، بمساعدة فريقنا الذي يمتلك مهاراتٍ وخبراتٍ فريدة، والقيام برسم ملامح رؤيةٍ جديدة تنشد كسب ولاء العملاء بشكلٍ متواصل وتوفر أرقى مستويات الجودة”.

وينضم ستراوب إلى الفريق الإقليمي لمجموعة “حياة للفنادق” في دبي مع خبرة تزيد عن 25 عاماً من العمل مع علاماتها في جميع أنحاء العالم. حيث تبوأ مؤخراً منصب نائب رئيس العمليات في الهند، وتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة التشغيلية والتنموية في البلاد، والتي شهدت العديد من نجاحاته التي ساهمت في الارتقاء بالعلامة إلى أعلى المستويات، كما نال لقب شخصية العام للقيادات الفندقية في سويسرا بفضل خدماته البارزة والهامة ومساهماته العديدة في قطاع الضيافة.

من جهةٍ أخرى، سيقدّم لودفيك بولدوكيان، بصفته نائب رئيس التنمية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدعم اللازم إلى قسم الإدارة العليا، عبر تسليط الضوء على أبرز ميادين التقدّم في المنطقة، والعمل الدؤوب على توسيع وتنويع موارد المجموعة في المنطقة، من خلال وضع خطط للتنمية والتطوير الاستراتيجي وتنفيذها، ويُشار إلى أنّ بولدوكيان يتمتّع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الضيافة، حيث عمل على نطاق واسع مع فنادق ومنتجعات ’ستاروود‘ حول العالم ومع فنادق ومنتجعات ’ماريوت‘ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تسلم مؤخراً منصب مدير التطوير والاستحواذ الأول في ’ماريوت الدولية‘ في دبي.

وحول المنصب الجديد صرّح لودفيك بولدوكيان: “إنني أتطلع إلى تطوير علاقات مهمة في المنطقة ودفع جميع الجهود لتصبح حياة العلامة التجارية المفضلة لملاك، مطورين، وضيوف فنادقنا في الشرق الأوسط” .

ومنذ تطوير أول فندق لها في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1980، لا تزال علامة ’حياة‘ تلتمس فوائد التوسع الكبير في هذه السوق الاستراتيجية الهامة، مستفيدة من تنوع المنطقة لتطوير محفظة علاماتها التجارية، وتدير مجموعة ’حياة للفنادق‘ حالياً 15 فندق خدمات كاملة و3 فنادق تقدّم خدمات مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع افتتاح عددٍ من الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2022، بما فيها فندق ’حياة ريجنسي العقبة آيلة‘ في الأردن، وفندق ’حياة هاوس جدة‘، شارع صاري، في المملكة العربية السعودية، وفندق ’حياة ريجنسي الجزائر‘ في جمهورية الجزائر، وفندق ’جراند حياة الكويت‘ في دولة الكويت ، وفندق ’بارك حياة مراكش‘ في المملكة المغربية ، وفندق ’حياة بليس الرياض‘،مركز الملك عبد الله المالي في المملكة العربية السعودية ، وفندق “حياة هاوس الرياض” مركز الملك عبد الله المالي في المملكة العربية السعودية، وفندق ’حياة ريجنسي أديس أبابا‘ في إثيوبيا ، وفندق ’حياة سنتريك داكار‘ في السنغال، وفندق ’حياة ريجنسي أروشا‘ في تنزانيا.

يستخدم مصطلح “حياة” في هذا البيان الصحفي لتسهيل الإشارة إلى مجموعة ’حياة للفنادق‘ و / أو واحد أو أكثر من العلامات التابعة لها.