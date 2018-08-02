افتتاح صالة “إكس بارك” الخاصة بتحدي محاربي النينجا في العاصمة أبوظبي

تستقبل العاصمة أبوظبي يوم غد إطلاق صالة “إكس بارك” الجديدة وذلك داخل صالات “باونس” للقفز الحر في مارينا مول أبوظبي.

وتستعد إكس بارك لافتتاح صالتها الأولى في العاصمة أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي شهدته صالاتها في عالم القفز الحر والرياضة على مستوى العالم، جالبةً معها مجموعة متنوعة من التحديات المشوقة التي تثير حماسة محترفي القفز ومحاربي النينجا الماهرين.

صممت صالة إكس بارك أبوظبي مع اتخاذ التدابير اللازمة التي تراعي الأجواء العائلية والأسرية، ويمكن للصغار والكبار المشاركة في التحدي سواء كانوا من المحترفين أو المبتدئين، إذ توفر للمبتدئين فرصة التدرب وتعلم المهارات الأساسية مع حرية اختيار العقبات الصعبة، في حين توفر لمحترفي القفز الحر فرصة إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية والفنية في القفز وتخطي العقبات ليتجاوزوا كل الحدود.

ويمكن للاعبين في إكس بارك أبوظبي الاختيار من بين 13 حاجز وعقبة بحسب مستوى مهارة اللاعب في لعبة محاربي النينجا من حيث قوة القفز وسرعة الجري والانحناء والقدرة للوصول إلى نهاية الدورة بأسرع وقت ممكن. إذ يمكن خوض كل مرحلة من التحدي على حدة أو المتابعة من أول تحدي وصولاً إلى آخر عقبة مع زيادة صعوبتها بعد تجاوز كل عقبة، مما يتيح لمحترف القفز إمكانية تحسين مستواه مع كل مرحلة وإظهار إبداعاته في المجال الذي يجيده.

وفي ذات السياق، ستتاح إمكانية المشاركة في تحديات القفز للسيدات فقط، وستكون دورة السيدات حصرية وستقام قبل إطلاق الحدث رسمياً كدورة تجريبية يوم 1 أغسطس، وذلك يوم الأربعاء المخصص للسيدات أسبوعيا في باونس أبوظبي.

توفر صالة إكس بارك لعشاق نوعاً جديداً من المغامرة والتحديات وفرصة للتنافس في ملعب رياضي ذو تصميم يحاكي الطراز الحر بجميع أركانه وعقباته الصعبة، ويعمل في إكس بارك طاقم من المرشدين المحترفين والمتخصصين في رياضة القفز ليقدموا النصح والإرشاد للمشاركين في تحديات القفز.

وفي معرض حديثه عن استضافة إكس بارك قال آلان أوكيف، مدير باونس أبوظبي: “لطالما تطلع محبي ومحترفي القفز للمشاركة في تحديات لعبة البرنامج التلفزيوني الياباني “الحصن” مع المدرب تاكيشي، أو الانضمام إلى البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير محاربو النينجا. وهنا في إكس بارك يمكننا تحقيق هذا الحلم ولكن في بيئة مناسبة وآمنة توفر لهم كل ما يحتاجونه لممارسة هوياتهم المفضلة.”

وأضاف: “عملنا على تطوير هذه المنطقة الجديدة لنوفر تجربة واقعية تثير التشويق والحماسة على أن تكون مناسبة لمختلف الأعمار وجميع المستويات. وبما أن باونس تلهم هواة القفز الحر من المبتدئين وإلى المحترفين، ستكون مغامرات إكس بارك بمثابة تكملة لهم ليزيدوا على ما تعلموه من مهارات وحركات جديدة وفنون مختلفة للقفز الحر ليتمكنوا من تخطي العقبات بأسلوبهم الخاصة وبالطريقة التي يحبون.”

يمكن التسجيل للمشاركة في إكس بارك مقابل 95 درهم في الساعة عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فقط، ومقابل 105 دراهم في الساعة عند شراء التذكرة من باونس.