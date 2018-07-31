وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي تطلق عروض الصيف

أعلنت إدارة “كاسكيد”، وجهة الترفيه المميزة في “ياس مول”، عن إطلاقها باقة من العروض الفريدة احتفالاً بموسم الصيف، وذلك ضمن أكثر من 20 منفذاً للأطعمة والمشروبات في المول، والقريبة من وجهة عالم فيراري الشهيرة عالمياً، حيث الإطلالة على ساحة النوافير الراقصة الحافلة بالأنشطة التفاعلية وفقرات التسلية المخصصة للأطفال.

هذا ويقدم مطعم تشيليز لضيوفه طيلة أيام الأسبوع فرصة خوض تجربة فريدة من نوعها تعتمد على تقنية الواقع المعزز، وذلك عبر تطبيق ’ملعب تشيليز‘، ويمكن لعشاق كرة القدم تحميل التطبيق أثناء تناول الطعام، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف للفوز بفرصة تذوق أشهى الأطباق، وكما يقدم المطعم المحبب للعائلات قائمة طعام خاصة بكأس العالم وتضم وصفات بيتزا مارجريتا من مختلف أنحاء العالم، وأما مطعم الفنر الإماراتي فيقدم لضيوفه فطوراً إماراتياً من المطبخ الإماراتي الأصيل، وتشمل الوجبة رغيف خبز عربي، وطبقا رئيسا وطبقا جانبيا مع كأس من شاي الكرك أو الشاي العربي، وذلك يومياً من الساعة الـ 8,30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 11,30 صباحاً بتكلفة 49 درهماً إماراتياً فقط، وكما يقدّم مطعم الفنر أيضاً عرض الساعة السعيدة، والذي يتيح لضيوف المطعم الاستمتاع بتناول طبق حساء أو سلطة مجاني بالإضافة إلى التحلية والمياه مترافقة مع الطبق الرئيس، وذلك بداية من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة الـ 4 عصراً ولغاية الساعة الـ 7 مساءً، ويقدم مطعم الفنر “شاي” بعد الظهيرة على الطريقة الإماراتية مع تشكيلة من الحلويات الإماراتية من الساعة الـ 4 عصراً ولغاية الـ 7 مساءً بتكلفة 55 درهما إماراتيا.

وأما لمحبي الأطباق الهندية فيقدم مطعم “ماسالا ستريت” عرض البوفيه المفتوح يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً، والذي يضم تشكيلة من الأطباق الهندية الأصيلة بتكلفة 59 درهما إماراتيا للفرد، وأما مطعم جاليتوس فيقدم لضيوفه خلال فترة الصيف عرض وجبة دوربان الدجاج المشوي، حيث يتذوق الضيوف الطبق المميز المكون من قطعتي فخذ دجاج منزوعتي العظم مع التوابل التقليدية بتكلفة 49 درهما إماراتيا.

ولمحبي النكهات الإيطالية نصيب في وجهة كاسكيد، حيث يقدم مطعم ’بوكا دي بيبو‘ الإيطالي غداء الأعمال من السبت إلى الأربعاء من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الـ 5 عصراً، والمكوّن من (طبق السلطة أو الحساء، إلى جانب الباستا أو البيتزا إضافة إلى مشروب غازي واحد) مقابل 37 درهما إماراتيا فقط، وتكتمل التجربة مع التحليّة مقابل 15 درهما إماراتيا إضافية.