اختتام فعاليات المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص

اختتمت أمس فعاليات المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي على مدار ستة أسابيع، حيث شارك اللاعبون من مختلف فئات المجتمع من أصحاب الهمم وغيرهم، في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، ويستعدون الآن للمشاركة بالمزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية لصقل مواهبهم وتطوير كفاءتهم تحضيرًا لتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وشهد المخيم مشاركة لاعبين من أصحاب الهمم من مختلف مراكز العناية بالصحة، ومن ضمنها: مؤسسة سدرة، ومركز النور، ومركز منزل، مؤكدين أن المخيم الصيفي قد ألهمهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل دولة الإمارات بأعلى مستوى خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتضمن اليوم الأخير من المخيم إقامة دورة كرة قدم خماسية بقيادة أصحاب الهمم ومجموعة من المتطوعين، وسفراء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة، إلى جانب أصحاب الهمم مما يؤكد مجددًا على أهمية دور هذه الفعاليات الرياضية في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع من مختلف الخلفيات. .

وتبعًا للنجاح الهائل الذي شهده المخيم الصيفي، يستعد مركز “جست بلاي”، شريك منظم ، لإطلاق حصص تدريبية لكرة القدم والدراجات في دبي لأصحاب الهمم خلال شهر سبتمبر، وذلك لمواصلة العمل على نشر نمط الحياة الصحي، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتحقيق أكبر قدر من الدمج في المجتمع.

وفي تصريح له، قال الدكتور يوسف علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للذكاء الإصطناعي في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 : “حقق المخيم التدريبي الصيفي الذي أقيم خلال فعالية عالم دبي للرياضة والذي استمر لمدة ستة أسابيع نجاحًا هائلًا، نتيجةً للتعاون الوثيق مع شركاء النجاح الذين قدموا لنا الدعم للوصول إلى مستويات عالية من التميز والإبداع. لقد تمكنا من تحقيق عمل رائع وإنجازات مذهلة. يمثل هذا الحدث نموذجًا رائعًا للألعاب التضامنية التي تحقق الدمج في المجتمع بين أصحاب الهمم وغيرهم. كما أنه مثال حقيقي على الأثر الإيجابي الذي ستنشره الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية عند استضافتها هنا في الإمارات”.

وقال أنور إدريسي، الرئيس التنفيذي لمركز “جست بلاي”: “شهدنا على مدار الأسابيع الستة الماضية كيف يمكن للرياضة أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة أصحاب الهمم. لقد سعدنا بالعمل إلى جانب منظمي الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 لإقامة هذا المخيم، ونتطلع قدمًا لمزيد من الأنشطة والدورات التدريبية المخصصة لأصحاب الهمم في دبي”.

كما حضر عدد من السفراء والداعمين خلال اليوم الأخير من المخيم للمساعدة في التدريبات وتوزيع الجوائز وتقديم النصائح للمشاركين، وكان منهم زهرة لاري المتزلجة الأولمبية على الجليد، و عمر نور، لاعب الترايثلون المصري المحترف، ، ونك واتسون من فريق “أنجل وولف” ومنهم ،وفريق سيدات الوثبة للدراجات.

ونُظم الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومركز دبي التجاري العالمي، وإعمار العقارية، الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. كما ساهم كل من مركز جست بلاي ومركز جولدز جيم في توفير المدربين المحترفين للإشراف على البرنامج.

وفي ختام المخيم، أقيم حفل تكريم لجميع المشاركين. وحصل كل مشارك من الرياضيين على ميدالية ضمن فئات مختلفة شملت اللاعب الأكثر إصرارًا، واللاعب الأكثر سعادة، واللاعب الأكثر متعة أثناء المشاهدة، وأفضل لاعب كرة قدم، وأفضل درّاج، وأفضل لاعب كرة سلة. ووزعت برعاية من شركة “إعمار” العقارية التي قدمت أيضًا قسائم ضمن الجوائز لجميع المشاركين.

وتقام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 من 14 إلى 21 مارس 2019. وتمثل هذه الألعاب الحدث الرياضي الإنساني الأكبر على مستوى العالم لأصحاب الهمم، مع مشاركة ما يزيد عن 7 آلاف رياضي و3 آلاف مدرب من أكثر من 170 دولة.

وتشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم دمج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. كما ستكون الألعاب العالمية الحدث الرياضي الأكثر وحدةً وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة بين الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم.