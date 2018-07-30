مطعم تشيبرياني في جزيرة ياس يستعد لإطلاق تجربة احتفالية ساحرة خلال أيام عيد الأضحى

أعلن مطعم ’تشيبرياني‘ العالمي الشهير في جزيرة ياس عن استكمال تحضيراته الاحتفالية بعيد الأضحى، حيث سيحظى الضيوف بخوض تجربة رائعة خلال الأمسيات الثلاث الحافلة بأطايب المطبخ الإيطالي وحفاوة الضيافة الأصيلة تحت السماء المضاءة بالألعاب النارية. يرحب المطعم بضيوفه من العائلات والأصدقاء ويدعوهم لقضاء أمسية استثنائية ومشاهدة إطلالات المرسى الساحرة على التراسات المذهلة.

سيتسنى للضيوف خلال أيام العيد فرصة التلذذ بمذاق أشهى الأطباق العالمية من القائمة المحضرة حسب الطلب والتي تقوم ابتكاراتها على مفهوم المطعم “طعام إيطالي بسيط معد بكل إتقان”، إذ تحفل بتشكيلة من الخيارات الشهية بما فيها ’كارباتشيو ألا تشيبرياني‘ و’ريزوتو بريمافيرا‘ وميرنغ بكريمة الفانيلا. علاوة على ذلك، تطلق الوجهة الفاخرة تشكيلة محدودة من الأطباق الموسمية الجديدة حتى شهر أغسطس، متيحةً لروّادها الذواقة الاستمتاع بنكهات فطر أوفولي وبورتشيني. كما يحرص الفريق الإيطالي بأكمله وطوال الأمسيات الاحتفالية على تقديم أرقى مستويات الخدمة الاستثنائية بما يعكس أصالة الضيافة ورقي الوجهة الفاخرة.

يعدّ المطعم من أبرز الوجهات الرائعة لقضاء الأوقات مع الأحبة وتسجيل أروع الذكريات التي لا تنسى، حيث ينعم الضيوف بأجواء مميزة ومشاهدة عروض آسرة مع روعة الألعاب النارية التي تزيّن سماء جزيرة ياس وتعكس أنوارها المتلألئة على المياه.

يُنصح بالحجز مقدماً خلال أيام عيد الأضحى، إذ غالباً ما تشهد وجهة العاصمة الشهيرة إقبالاً كبيراً خلال الأعياد والأيام الاحتفالية.