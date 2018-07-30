نيكلوديون تقدم أول خيمة من نوعها في الشرق الأوسط لاستضافة أشهر نجوم الأطفال في مارينا مول أبوظبي

يستضيف مارينا مول أبوظبي فعاليات تجربة نيكلوديون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس المقبل، والتي تتضمن زيارة مجموعة من الشخصيات الكرتونية الشهيرة ليقدموا للأطفال باقة من العروض المبهجة، ويرحب المركز التجاري بجميع سكان العاصمة وضيوفها صغاراً وكباراً لالتقاط الصور مع نخبة من أشهر مشاهير عالم أفلام الكرتون وليستمتعوا بالعديد من الأنشطة التفاعلية.

تقام الفعاليات والأنشطة الترفيهية في خيمة كبيرة سيتم تدشينها خارج مبنى مارينا مول في ساحة مواقف السيارات لمدة عشرة أيام متواصلة، وستستعرض مجموعة رائعة من البرامج والعروض يومياً ومن بينها لعبة “سلايم بووز” العلامة التجارية التابعة لشركة “نيكلوديون”وهي عبارة عن لعبة ترفيهية يقوم فيها الأطفال بصنع مادة لزجة ومن ثم يفاجؤون بها أحد الزوار غير المتوقعين بسكبها عليهم.

ستتيح الفعالية الترفيهية للأطفال الفرصة لالتقاط الصور مع الشخصيات المفضلة لديهم مثل دورا المستكشفة، وسبونج بوب، وسلاحف النينجا، وأبطال مسلسل الأطفال الرائج دورية المخلب”باو باترول”، بالإضافة إلى النجمتين المحبوبتين “شيمر وشاين”، والاستمتاع بأنشطة تفاعلية مع هذه الشخصيات المحببة التي استمتع بمشاهدتها على الشاشة الصغيرة أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

كما سيحظى محبي المرح والرسوم المتحركة بفرصة الانضمام إلى الاحتفالات والفعاليات الترفيهية مع إمكانية المشاركة في غناء أغانيهم المفضلة إلى جانب أصدقائهم وأفراد العائلة.

وبالإضافة إلى فرصة مقابلة شخصياتهم الكرتونية المحببة، سيتاح لهم استكشاف منطقة نيكولوديون المخصصة للتجارب، والتي تتضمن مغامرة دورا المستكشفة في متاهة الغابة الممطرة، والأنشطة المائية في مدينة سبونج بوب الخيالية تحت الماء، وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة.

وبمناسبة الاحتفال بموسم صيف أبوظبي واستضافة مارينا مول لفعاليات تجربة نيكلوديون، صرحت تشيلسي كوبنهافر، مدير التسويق في مارينا مول أبوظبي: “يستمتع الأطفال في شتى أنحاء العالم بمشاهدة مغامرات دورا وسبونج بب وأبطال سلاحف النينجا، ونحن في غاية الحماسة لاستضافة هذه الشخصيات الكرتونية التي لامست قلوب أطفالنا هنا في مارينا مول أبوظبي، ليكون موسم الصيف هذا العام حافلاً بالمتعة والتشويق والتجارب المفيدة.”

تبدأ فعاليات تجربة نيكلوديون اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس المقبل إلى يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس، وتستضيف الخيمة ثلاثة عروض يومية، يبدأ العرض الأول عند الساعة 1:45 ظهراً، والعرض الثاني عند الساعة 4:15 عصراً، والعرض الثالث في تمام الساعة 7:20 مساءً. تتوفر تذاكر الدخول في مارينا مول أبوظبي، مقابل 85 درهماً من يوم الأحد إلى الأربعاء، ومقابل 110 دراهم في أيام الخميس والجمعة والسبت.