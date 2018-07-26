بعد التحالف مع مجموعة الطيار للسفر.. دبي تستعد لاستقطاب المزيد من الزوّار السعوديين

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن تحالف استراتيجي مع “مجموعة الطيّار للسفر” القابضة، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في الشرق الأوسط؛ وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضّلة للزوّار السعوديين.

وستمهّد هذه الشراكة الطريق أمام إطلاق مبادرات فريدة من شأنها أن تساعد في توسيع نطاق الحملات الترويجية والتواجد بقوة داخل السوق السعودي، باعتباره أحد أبرز ثلاثة أسواق رئيسية لدبي.

ووفق هذا التعاون ستقوم وحدة الأعمال الاستراتيجية للسفر عبر المنصات الإلكترونية التابعة لشركة مجموعة الطيّار للسفر القابضة، والتي تدير منصّتي سفر متطوّرتين على الإنترنت والتطبيق الذكي، وهما “المسافر” و”تجوّل” بتنفيذ استراتيجيات ترويجية. حيث سيتم الاستفادة من “المسافر” في إنشاء محتوى ملهم عن العروض والمقومات السياحية في دبي، والترويج لها عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بها.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: “نحن سعداء بهذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة الطيّار للسفر، وهي إحدى شركات السياحة والسفر الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك للعمل معًا من أجل الترويج لدبي، وما يمكن أن تقدّمه للزوّار السعوديين. ولا شك أن لدينا رؤية مشتركة تتمثل في جعل دبي الوجهة المفضّلة للأخوة السعوديين، وسوف تساهم هذه الشراكة في توفير المزيد من الزخم لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

وأوضح أن الموقع الجغرافي القريب بين الإمارات والسعودية، إلى جانب وجود ثقافة وقيم وعادات وتقاليد مشتركة، يجعل من المملكة العربية السعودية أحد الأسواق المهمّة لدبي. علاوة على ذلك، تشكّل العائلات الجزء الأكبر من الزوّار، ولاشك أن هذه الشراكات الاستراتيجية مع شركات السياحة والسفر مثل مجموعة “الطيّار”، سوف تساهم في جذب المزيد من العائلات إلى دبي.

وستوفر منصة “المسافر” عروضًا خاصة على الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران للمسافرين السعوديين إلى دبي، بالإضافة إلى نصائح تتضمن أفضل 10 أشياء يمكن اختبارها في دبي، وكذلك أبرز المعالم السياحية التي ينبغي زيارتها، إلى جانب العديد من المطاعم ومراكز التسوق والإرشادات الخاصة بالسفر أيضًا. وستقدم هذه المنصة كذلك عروضًا متكاملة للعطلات تتوافق مع احتياجات جميع الفئات من عائلات وأفراد ورجال أعمال وغيرهم.

ومن جهته، قال عبدالله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لشركة “مجموعة الطيّار للسفر” القابضة: “يسرنا العمل مع دبي للسياحة وفقًا لشراكة أعمال جديدة تعكس مدى حرصنا المشترك على تطوير أعمالنا ضمن السوق السعودي وتعود بالفائدة على كلا الطرفين من خلال استقطاب المزيد من الزوار إلى دبي، وتنشيط حركة السياحة والسفر في منطقة الخليج بشكل عام”.

وتلبّي منصّة “المسافر” متطلّبات واحتياجات المسافرين العرب، مع سهولة استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، وكذلك خدمات الحجز. مع التركيز على جعل السفر تجربة سهلة وممتعة، مع توفير أحدث خيارات الدفع الآمن، والشفافية الكاملة في الأسعار والعروض، كما أن “المسافر” هي منصة مهمة للزوار السعوديين ممن يرغبون بالتوجه إلى زيارة دبي؛ لمساعدتهم في التخطيط لعطلاتهم العائلية، ورحلات العمل، والإقامة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وينعكس الاهتمام القوي بزيارة دبي إلى حقيقة أن منصة “المسافر” شهدت نموًا بنسبة 41٪ في حجوزات دبي من عام 2017 إلى عام 2018. وذلك في الوقت الذي أكدت فيه دبي للسياحة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، استقبلت المدينة حوالي 630 ألف زائر سعودي.