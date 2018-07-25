أسكوت العالمية للفنادق تجري تعيينات إدارية جديدة ضمن عملياتها في الشرق الأوسط

كشفت ’أسكوت المحدودة‘ (ASCOTT) عن جملة من التعيينات الإدارية الجديدة ضمن فنادقها في الشرق الأوسط، التي تشمل انضمام عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة المهنية العالية إلى فريقها الإداري في منطقة الخليج العربي، وذلك بهدف تعزيز أعمال المجموعة ورفع سوية الأداء في جميع أنحاء المنطقة.

وفي معرض تعليقه حول التعيينات الإدارية الجديدة، قال فينسنت ميكوليس، مدير عام ’أسكوت‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: ” نحن نفخر بقائمة المدراء الجدد الذين سينضمّون إلى فريقنا الإقليمي، فكلّ فردٍ منهم سيساهم من منصبه وعبر خبرته الواسعة ومهاراته في تطوير العمل وتعزيز النجاح، ونحن نرحب بأعضاء الطاقم الإداري وندعوهم للانضمام إلينا في تحقيق أهدافنا”.

وقد تم تعيين إيمان غينّيوي ضمن قائمة تعيينات ’أسكوت‘ الجديدة بمنصب مديرة مساعدة في قسم التسويق، لمنطقة الشرق الأوسط أفريقيا وتركيا، بصفتها خبيرةً في التسويق والعلاقات العامة، وقد حصلت غينّيوي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (اختصاص تسويق وإدارة مالية) من الجامعة الأمريكية في المغرب (جامعة الأخوين) في عام 2008، واكتسبت بعد تخرّجها خبرةً واسعةً من خلال عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عملت في مجال التسويق، والتسويق الإلكتروني، والعلاقات العامّة ضمن عددٍ من منشآت قطاع الضيافة في المنطقة.

هذا وضمت التعيينات الجديدة خبراء في قطاع السياحة والفنادق في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يساهم فريق ’أسكوت‘ الجديد في تحقيق خطط النمو المرسومة على مدى السنوات القادمة، والتي تهدف إلى زيادة عدد وحداتها إلى 80 ألف وحدة عام 2020، ومضاعفة هذا الرقم إلى 160 ألف وحدة بحلول عام 2023.

وتم تعيين عَوض حامد سعيد العلياني بمنصب مدير العمليات المساعد لـمجموعة ’أسكوت‘ جدّة في المملكة العربية السعودية، إذ سيتولّى حسب منصبه الجديد مسؤولية إدارة عمليات وأنشطة المجموعة، إضافةً إلى الاهتمام بتطوير وتنمية فرق خدمة النزلاء ضمن فنادق أسكوت في جدة، ويحمل العلياني درجة البكالوريوس في إدارة السياحة من جامعة ’ويسترن سيدني‘ في أستراليا، وقد نال مؤخرًا درجة الماجستير في إدارة الضيافة والسياحة من كلية الأعمال الدولية في مدينة برشلونة الإسبانية، وسيؤدّي العلياني دورًا مهمًا في إدارة عمليات ’أسكوت‘ ضمن المنطقة، وذلك بفضل خبرته العريقة في قطاع الضيافة، التي اكتسبها من خلال عمله ضمن فريق إداري قيد التأسيس، وكمشرف على مكتب استقبال ومسؤول علاقات النزلاء ضمن عدّة منشآت في مدينتي دبي وأبوظبي.

الجدير ذكره أن ’أسكوت‘ المملوكة بالكامل من قبل شركة ’كابيتالاند‘ المحدودة، تعتبر واحدةً من أكبر الشركات المالكة والمشغّلة للشقق الفندقية الرائدة حول العالم، حيث تضمّ محفظتها العقارية 23 منشأة قائمة وقيد التشييد، في 12 مدينة ضمن تركيا والشرق الأوسط، ويصل عدد وحداتها إلى أكثر من 3300 وحدة.