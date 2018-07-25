فندق لابيتا الوجهة الأفضل لقضاء إجازة عيد الأضحى

يعلن فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس أوتوغراف كولكشن عن باقة من العروض المميزة الخاصة بعيد الأضحى ليستمتع النزلاء بقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأطفالهم، ولتكون إقامتهم فرصة للاستجمام والراحة وتجديد نشاطهم.

يعتبر لابيتا الفندق الوحيد الموجود في أكبر منتزه ترفيهي في الشرق الأوسط دبي باركس آند ريزورتس، ويوفر لنزلائه بيئة مميزة لتكون الإقامة فيه تجربة رائعة، فهو مصمم بأسلوب يحاكي الطراز البولينيزي ليشعر الضيوف وكأنهم بجزيرة حيث الأسقف العالية والمصابيح الكبيرة المزخرفة بالإضافة للتصاميم الخشبية الداخلية الفريدة على طراز التيكي، ما يضفي مزيدًا من الراحة، فضلًا عن الغرف الكثيرة التي يضمها والمجهزة بأحدث وسائل الراحة مع مساحات واسعة للاسترخاء وشرفة تطل على المنتزهات والمساحات الخضراء، لتكون الإقامة في رحاب هذا الفندق تجربة مميزة لا تنسى.

كما ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمرافق الملحقة بالفندق من أحواض السباحة المجهزة بأحدث الأنظمة لضبط حرارة المياه، بالإضافة لصالة الألعاب الرياضية التي تحتوي على أجهزة حديثة، وليستمتع النزلاء مع أطفالهم تم تجهيز منطقة خاصة لهم ليقضوا وقتًا ممتعًا بصحبة مدربين مختصين لممارسة الأنشطة المتنوعة والمنافسات الحماسية كالليمبو والهولا هوب. ولقضاء أجمل الأمسيات تم تجهيز مناطق خاصة للضيوف لتناول الكوكتيلات والموكتيلات المجانية في بار “لاني”. ولمحبي المساج يقدم الفندق جلسات مساج Lomi Lomi مجانية لمدة 30 دقيقة.