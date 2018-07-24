فندق ألوفت معيصم يقدم عروضًا مميزة خلال فترة الصيف

يقدم فندق ألوفت معيصم، أحد أهم الفنادق العصرية التي تواكب التطور التقني في دولة الإمارات، عروضاً مميزة بمناسبة حلول فصل الصيف للمقيمين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات ليستمتعوا بإقامة مريحة في رحاب الفندق الفاخر، ويبدأ سعر حجز الغرفة هذا الصيف من 222 درهم إماراتي فقط.

افتتح فندق ألوفت معيصم مؤخراً في منطقة دبي للإنتاج على مقربة من مدينة دبي الرياضية، ويتمتع الفندق بمواصفات تكنولوجية عصرية تواكب التطور التقني، ومنها تجهيز المسبح بأنظمة حديثة للتحكم بدرجات حرارة المياه وخاصة فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الخارجية، كما وتتميز صالات الفندق الرياضية بمجموعة من الأجهزة والمعدات الحديثة.

ويحرص الفندق على تأمين إقامة مريحة لنزلائه لذا اعتمد نظام SPG Keyless وباستخدام هذا النظام يمكنهم منذ لحظة تسجيل دخولهم للفندق استخدام هواتفهم المحمولة كمفاتيح للغرف بدلًا من حمل مفاتيح غرفهم من مكان إلى آخر خلال فترة إقامتهم.

ولمحبي الوجبات الصحية والغنية بالمكونات الطبيعية، مطعم ألوفت المكان الأمثل لتذوق وجبات لذيذة ذات مذاق فريد وطعم لا يقاوم.

هذا ويقدم الفندق لنزلائه المقيمين خصم خاص مقداره 50% على المأكولات والمشروبات طول مدة إقامتهم، مع مرونة بتسجيل الدخول والمغادرة على مدار 24 ساعة. ويمكن لضيوف الفندق قضاء وقت مميز ليلة الأربعاء والاستمتاع بتناول طبق من جوانح الدجاج مع عدد غير محدد من المشروبات من الساعة 6 حتى 11 مساءً ( أو مقابل 149 درهم إماراتي لقضاء وقت أطول غير محدد).

العروض:

– إقامة لليلة واحدة في الفندق مقابل 222 درهم إماراتي، مع مرونة بتسجيل الوصول والمغادرة خلال 24 ساعة، وخصم مقداره 50% على المأكولات والمشروبات لشخصين.

– عرض خاص يوم الأربعاء، طبق من جوانح الدجاج (عرض ترويجي مستمر) مقابل 99 درهم إماراتي مع مشروب مفتوح غير محدد لكل شخص ( أو مقابل 149 درهم إماراتي لقضاء وقت أطول غير محدد).

ملاحظة: عرض الخصم بمقدار 50% على المأكولات والمشروبات متاح فقط لنزلاء الفندق.