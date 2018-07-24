علامة “يوسك” الرائدة في عالم الأثاث تواصل قصة نجاحها في دبي بافتتاح متجرين جديدين

أعلنت “يوسك”، سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية الرائدة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي العصري، اليوم، عن افتتاح متجرين جديدين في مدينة دبي ضمن اثنين من أبرز المراكز التجارية المعروفة والتي تستقطب أعدادًا كبيرة من الزائرين والمتسوقين.

وتبعًا للنجاح الكبير الذي حققته علامة “يوسك” بعد افتتاح أول متجر لها على شارع أم سقيم مطلع هذا العام، تقدم العلامة الاسكندنافية الرائدة في عالم الأثاث والمفروشات المنزلية لزبائنها خيارات أوسع ضمن مواقع جديدة في المدينة، وذلك مع استعدادها لافتتاح متجرين في كل من مردف سيتي سنتر وبرجمان خلال هذا العام.

ومن المقرر أن يفتتح متجر يوسك أبوابه في مردف سيتي سنتر يوم 30 أغسطس، حيث سيقدم لزبائنه كل ما يحتاجونه من أثاث ومفروشات منزلية. ويضم المتجر الجديد قسمًا مخصصًا للمستلزمات والمفروشات الأكثر تميزًا وتطورًا والمخصصة لغرف النوم، حيث يمكن للزبائن اختبار وشراء كل ما يلزمهم من مرتبات السرير النابضية ذات الجيوب الهوائية، والوسائد الحساسة للضغط، وقواعد الأسرّة القابلة للتعديل، وغير ذلك من الخيارات المتنوعة.

أما مركز برجمان الذي يتميز بموقعه في منطقة بر دبي، فسيشهد افتتاح متجر “يوسك” الجديد في وقت لاحق من العام الحالي خلال فترة تمتد بين نوفمبر وديسمبر.

وفي تصريح حول هذا الإعلان، قال السيد جينز رافنبول، مؤسس مجموعة ميركوريوس الدولية التي تتولى إدارة متاجر “يوسك” في الإمارات، والرئيس التنفيذي السابق في مجموعة هابيتات، ونائب الرئيس التنفيذي في إيكانو (التي كانت جزءًا من إيكيا): “نحن سعداء للإعلان عن افتتاح متجرين جديدين لعلامة “يوسك” هنا في الإمارات. لقد تلقينا الكثير من الآراء الإيجابية بعد افتتاح أول متجر لعلامتنا في شارع أم سقيم مطلع هذا العام، لذلك فإننا على ثقة من أن تشكيلتنا الجديدة والعصرية من الأثاث المنزلي والتي أطلقناها في المنطقة العربية ستنال إعجاب الزبائن”.

وأضاف: “تتلخص أولوياتنا في الوقت الحالي بمواصلة العمل على تقديم تصاميم اسكندنافية بسيطة تجمع ما بين أعلى مستويات الإتقان والجودة بأسعار ملائمة”.

وتوفر المتاجر الجديدة للمتسوقين كل ما يحتاجونه من خيارات لتأثيث منازلهم، والتي تشمل بياضات الأسرّة، والأرائك، وأثاث الحدائق، إضافة إلى مجموعة من الأغطية القماشية والاكسسوارات والمستلزمات اليومية للمنزل بأسعار تنافسية.

وسيكون المتجر الجديد الذي يستعد لافتتاح أبوابه في مردف سيتي سنتر أكبر من نظيره الموجود في شارع أم سقيم، حيث يمتد على مساحة 16 ألف قدم مربع (تعادل 1500 متر مربع تقريبًا)، ويضم الفرع الجديد قسمًا مخصصًا لمستلزمات النوم الفاخرة من علامة تمبراكون الدنماركية الشهيرة، والتي حققت رواجًا كبيرًا في دبي. كما تعد الحشوات التي تقدمها هذه العلامة من تقنيات الفضاء المعتمدة من ناسا، حيث تساهم في تنظيم حرارة الجسم خلال الليل، الأمر الذي يعد من الخيارات المثلى لأجواء الصيف الحارة في دبي.

تمتلك علامة “يوسك” أكثر من 2600 متجرًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. كما بدأت مؤخرًا بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.