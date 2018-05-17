إطلاق موقع إلكتروني خاص بالأدب الرقمي العربي

وقال محمد سناجلة رئيس الاتحاد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذا الموقع يعتبر خطوة مبدئية تأتي ضمن سعي الاتحاد لجمع المنتج الإبداعي الرقمي العربي في مكان واحد على الشبكة.

وأكد أن “هذه صفحة مبدئية ما زال العمل جاريًا عليها كي تبدو أفضل شكلًا وإخراجًا ومضمونًا في المستقبل”.

وذكر أن “هذه مجرد بداية إذ سيتم تطوير واستكمال العمل بهذا الموقع لجمع كل المنتج الإبداعي الرقمي العربي ونشره والترويج له وهو ما يشكل إضافة مهمة للباحثين والنقاد المهتمين بدراسة الأدب الرقمي العربي ومسيرة تطوره عبر الزمن”.