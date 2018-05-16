سبينس تتعاون مع المنتجين المحليين خلال شهر رمضان المبارك

تتعاون سبينس خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بشكل وثيق مع المنتجين المحليين في الإمارات لتمنح زبائنها مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية.

وعلى مدار الشهر الفضيل، توفر سبينس لأسواق التجزئة، والمملوكة محليًا، المنتجات المتميزة من خيرات غذائية ومنتجات إماراتية، والتي تتنوع ما بين الأسماك الطازجة والخضار العضوية، والأجبان والمشروبات والعصائر التي تتنوع ما بين حليب الإبل بالشوكولا والعصائر الطازجة. ويتعاون فريق سبينس بتوجيه من ماثيو فروست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع الموردين المحليين لتوفير المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين في دولة الإمارات مع مراعاة معايير الجودة والتي يرغب بها زبائن سبينس. وفي هذا العام حرص فريق سبينس على تخصيص مجموعة من المنتجات الرمضانية الخاصة بهذا الشهر الفضيل لتكون المبادرة الأولى من نوعها على مستوى السوق المحلي.

وفي تصريح له، قال ماثيو فروست، الرئيس التنفيذي في سبينس: “في الواقع سيكون هذا أول رمضان بالنسبة لي في الإمارات، وقد وجدت أنه من الرائع أن أتعرف بشكل أكبر على الشهر المبارك. وبفضل وجود هذه المجموعة المتميزة من الأشخاص أصحاب الخبرة للتخطيط والتعلم منهم، إلى جانب الملكية المحلية لعلامتنا التجارية، فإننا على معرفة واسعة بمتطلبات الثقافة والمجتمع خلال هذا الوقت من العام، لنضمن أن تكون منتجاتنا المتنوعة وأسلوب العمل خلال شهر رمضان ملبيًا لهذه المتطلبات.

وأضاف: “ستكون رسالتنا لهذا العام “الخير يجمعنا”. ومن خلال ذلك، فإننا سنعمل على توفير خيرات الإمارات والمنتجات التي يقدمها شركاؤنا المحليون”.

وقال: “يحتاج الصائمون لطعام مغذٍ بعد ساعات الصوم الطويلة خلال شهر رمضان، لذلك فإن فريق العمل في سبينس يوفر لزبائنه مجموعة من المنتجات التي تشمل مجموعة متنوعة من المأكولات العربية التقليدية المعروفة في المنطقة بأسلوب عصري. وقد عملنا على تطوير هذه الخيارات ليكون التحضير أسهل في المنازل”.

هذه مجموعة من المنتجات المحلية والتي تساعد سبينس على تقديم الخيرات من الأرض والبحر في الإمارات

فيش فارم:

تذوقوا أجود الأصناف من الأسماك الطازجة مثل القاروص، والشبوط، والهامور من شركة “فيش فارم، مزرعة الأسماك الرائدة في دبي. تهدف الشركة التي تتوزع أعمالها بين جبل علي ودبا إلى خفض التأثيرات السلبية على البيئة. ومن خلال تربية أنواع مختلفة من الأسماك، فإن مزرعة فيش فارم تعتمد على مواردها لتلبية الاحتياجات من الأسماك في السوق.

الظاهرة:

شركة محلية من أبوظبي تتخصص بإنتاج مشتقات الألبان مثل أنواع الجبن المختلفة واللبنة، وتتعاون الشركة مع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق مساعي حكومة دولة الإمارات والتي تتمثل في تنفيذ برنامج الحفاظ على المياه والأمن الغذائي.

كاميليشيس:

تتمثل مهمة كاميليشيس، مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، بتوفير منتجات متميزة وعالية النوعية مثل: حليب الإبل المبستر، والحليب المنكه، واللبن، ومشروبات الحليب بالقهوة، وحليب البودرة. كما تتوفر منتجات من الشركة الشقيقة: النسمة، مصنع حليب الشوكولا من حليب الإبل في دبي. وتنتج الشركة الشوكولا التي تحتوي على 50% أقل من الدهون، وخمس مرات أكثر من فيتامين سي مقارنة بحليب الأبقار.

فيت فريش:

تناولوا وجبات إفطار مغذية ومنعشة مع العصائر التي تقدمها فيت فريش، المعروفة على مستوى المنطقة بمكوناتها الصحية، والمحضرة من أجود أنواع الفواكه والخضار. تعتمد فيت فريش على المنتجات المحلية وذلك بقيامها بزراعة 30 %من المنتجات الأولية والتسليم المباشر. تأسست الشركة عام 2004، وشهدت طلبًا هائلًا على البدائل المغذية للمشروبات الغازية في السنوات الأخيرة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، فليس هناك وقت أفضل لجعل هذا الوقت من العام “رمضانًا مستدامًا”، وذلك من خلال التزام سبينس بالاعتماد على موارد مستدامة، حيث تتعاون مع مجموعة من المنتجين والمزارعين الذين يشكلون نادي المزارعين الإماراتيين. ويوفر هؤلاء المزارعون المنتجات الطازجة خلال 24 ساعة مع أدنى مستوى من الحاجة للنقل. كما تعلم سبينس أن معظم الهدر الذي يتعرض له الطعام يحدث في المزارع (أكثر من 30%) وفي المنازل (أكثر من 40 %) ولهذا السبب فإن كل عضو من نادي المزارعين الإماراتيين يسعى لاتباع وتوفير معايير إنتاج مستدامة في الإمارات.