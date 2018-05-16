منتزه لاجونا المائي يقدم المئات من التذاكر المجانية عبر تطبيق سناب شات

يحتفل منتزه لاجونا المائي بمناسبة افتتاح أبوابه أمام الزائرين، وحلول شهر رمضان المبارك، بتوزيع المئات من التذاكر المجانية في مختلف أرجاء دبي. ومن خلال تطبيق سناب شات للمشاركة في البحث عن الجوائز، وفرصة رائعة للحصول على تذكرتين مجانيتين لكل فائز من عشاق الألعاب المائية والأنشطة الترفيهية.

وسيتم نشر فلاتر مواقع جغرافية سرية في سبع وجهات تابعة لمِراس خلال عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين. ويتوجب على الراغبين في الفوز تحميل تطبيق سناب شات لإيجاد الفلاتر والمشاركة في عملية البحث عن الفلاتر. كما يجب تحميل الصور ضمن تطبيق سناب شات مع الوسم: #LagunaTime للحصول على فرصة لدخول المنتزه المائي.

وخلال عطلة الأسبوع 18 و19 مايو، ستكون الفلاتر موجودة في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، ولاست إكست على طريق (أبوظبي-دبي). أما عطلة الأسبوع التالية 25 و26 مايو، فستكون الفلاتر موجودة في سيتي ووك، وبوكس بارك، ولا مير.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على صفحات التواصل الاجتماعي. وستكون الأفضلية للفوز بالتذاكر من نصيب صور سناب شات الأكثر ابتكارًا، ويعني ذلك أنه يتوجب على المشاركين إظهار مواهبهم الإبداعية أثناء التصوير.

ويتميز منتزه لاجونا المائي بموقعه وسط لا مير، ويتضمن أربع مناطق ترفيهية متنوعة لألعاب ركوب الأمواج والانزلاق والاسترخاء، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، يتضمن المنتزه لعبتي “وييف أوز 180″ لتوليد الأمواج الاصطناعية، و”ذا مانتا” لركوب الطوق، إضافة إلى مجرى ليزي ريفير، ومنطقتي سبلاش باد وأكوا بلاي لضيوف المنتزه من الصغار، واستراحة المسبح التي تقدم المشروبات المرطبة والعصائر. وتتوفر التذاكر بسعر 99 درهمًا للمقيمين و159 درهمًا للزوار.

يمكن شراء التذاكر لدخول المتنزه المائي من الموقع الإلكتروني، أو من كشك التذاكر عند بوابة الدخول. للاطلاع على آخر المستجدات حول صيد الجوائز مع منتزه لاجونا المائي ، يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الاجتماعي.