هيفينلي سبا من ويستن دبي الميناء السياحي يطرح عروضًا مميزة للتمتع بأجواء الصيف

طرح هيفينلي سبا في منتجع وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي قائمة من العروض المميزة متيحًا لضيوفه تدليل أنفسهم خلال الصيف.

وتتوفر العروض ابتداءً من شهر مايو ولغاية سبتمبر حيث سينتقل الضيوف في هيفينلي سبا إلى ملاذ من الهدوء والسكينة، كما يقدم عروضًا قيمة في مطاعم الفندق “غورميه من كيكال”، و”هورايزون” ونادي “كلوب مارينا”.

يقدم السبا يوميًا مجموعة من الباقات على جلسات التدليك من بينها “باترد آب” والتي تتضمن مساجًا سويديًا لكامل الجسم من ثم غداء ودخول إلى المسبح والشاطئ بسعر يبدأ من 520 درهمًا إماراتيًا، وباقة “فور ذا غيرلز” التي تتضمن مساج هيفيلني الخاص لمدة 60 دقيقة شاملة وجبة فطور في غورميه من كيكال مع دخول إلى الشاطئ بسعر يبدأ من 460 درهمًا.

العروض المقدمة

باقة فور ذا غيرلز

تمتعوا بفطور “غورميه غيرلز” في غورميه من كيكال، يتبعه مساج هيفينلي الخاص لمدة 60 دقيقة مع دخول إلى الشاطئ طوال اليوم بـ 460 درهمًا إماراتيًا.

متوفر من الأحد إلى الخميس من شهر مايو ولغاية نهاية شهر سبتمبر.

يوم مخصص للسيدات على الشاطئ

دخول إلى الشاطئ والمسبح في كلوب مارينا بـ 100 درهم فقط للبالغين و50 درهمًا للأطفال. كما يتوفر حسم 50% على الأنشطة المائية الرياضية و25% على الطعام ومشروبات مختارة في “بول بارز”، و”هورايزون” و”غورميه من كيكال”

كل أحد وأربعاء من 16 مايو لغاية 5 سبتمبر 2018