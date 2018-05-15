انطلاق المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان في لبنان

أطلق حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات في لبنان حملة “المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1439 – لبنان” بعد الجولة التفقدية التي قام بها مع فريق العمل المعني للاطلاع على التحضيرات الجارية.

وأجرى السفير اجتماعات مع مختلف الجهات المنفذة من أجل متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة التي ستبدأ منذ بداية الشهر الفضيل بتبرع من عدة جهات مانحة.

ومن بين الجهات المشاركة في هذه الحملة التي تشرف عليها “ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية” بسفارة الإمارات والتي تستمر حتى اليوم الأخير من شهر رمضان: “مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية”، “مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية”، “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية”، “مكتب الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان”، “الهلال الأحمر الإماراتي”، “جمعية الشارقة الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية”.

وسيتم تنفيذ الحملة من قبل الشركاء الاستراتيجيين المحليين كوزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العليا للإغاثة، هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى، إلى جانب عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الخيرية والإنسانية المرخصة من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

وقال السفير حميد الشامسي: “نعلن انطلاق المشروع الإماراتي لإفطار صائم، والذي سيشمل هذا العام توزيع حصص غذائية في بيروت، صيدا، طرابلس، المنية – الضنية، زغرتا، زحلة، عكار، البقاعين الغربي والأوسط، بعلبك، عرسال، إقليم الخروب، الشوف، مرجعيون وحاصبيا وصور، وإقامة إفطارات جماعية يصاحبها بعض برامج التوعية والترفيه من أجل مشاركة المحتاجين والأيتام والعجائز والأرامل وأصحاب الهمم فرحة هذا الشهر الذي يحمل سمات العمل الإنساني ويعلّي من شأنه”.

وأشار إلى أن الإفطارات ستشمل “دار الأيتام الإسلامية، صندوق الزكاة، دار العجزة الإسلامية، المركز الإسلامي في عائشة بكار ومؤسسة محمد خالد للرعاية الاجتماعية، كما الأيتام المكفولين من قبل مؤسسة “خليفة الإنسانية” في طرابلس إلى جانب إفطار للأيتام في مركز قرى الأطفال SOS بصيدا”.

وأشار إلى أن “الخير سيعم مختلف المناطق إيمانًا بالرسالة التي تجسدها الإمارات، والتي تعمل من خلالها على مساعدة المجتمع اللبناني المضيف، كما النازحين السوريين والفلسطينيين”.