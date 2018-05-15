تعيين رافي طوريكيان مساعد مدير عام لفندق كراون بلازا و هوليداي إن الكويت الثريا سيتي

أعلن فندق كراون بلازا و هوليداي إن الكويت الثريا سيتي عن تعيين رافي طوريكيان كمساعد مدير عام تنفيذي. سيكون رافي مسؤولاً عن عمليات الفندق اليومية لضمان كفاءة الخدمات والجودة والرضا لدى النزلاء، بالإضافة إلى المشاركة في تخطيط وتطوير وتنفيذ خطط زيادة المردودات بقيادة كافة الأقسام.

وفي تعليق له، قال أنطوان فلوطي، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية: “إنه شرف حقيقي أن ينضم رافي لفريق فندق كراون بلازا و هوليداي إن الكويت. أنا أؤمن بشدة بفريق يصنع من إقامة الضيف تجربة لا تنسى، لذا أطلع إلى العمل بجانب رافي ذوي الخبرة الواسعة في مجال الضيافة.”

يتمتع رافي بخبرة طويلة في الإدارة الفندقية حيث التحق بمجموعة IHG في سنة 2001 في فندق إنتركونتيننتال لو فاندوم ببيروت و لمدة 8 سنوات، تقلد خلال هذه الفترة مناصب عدة و حتى مدير إدارة المبيعات و التسويق. في 2009 انتقل رافي إلي أبوظبي كمدير إدارة المبيعات و التسويق لفندقين، كراون بلازا و ستاى بريدج سويتس، و قام ترقيتة الى المدير الإقليمي للمبيعات و التسويق في دبي.

في عام 2013 انتقل رافي الى فنادق و منتجعات روتانا كمدير إقليمي للمبيعات مسؤول عن 17 فندق لمدة عامين ثم إلى منصب مدير إدارة عمليات الفندق في شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق. انتقل رافي الى فندق كراون بلازا و هوليداي إن الكويت الثريا سيتي اعتباراً من 29 أبريل من لهذا العام. وتأتي هذه الخطوة في تعزيز المكانة التي يحظى بها الفندق نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في مجال إدارة الفنادق. ويتطلع رافي من خلال مهمته الجديدة في الكويت للحفاظ على المستوى الرفيع الذي يتميز به الفندقين من جميع النواحي والتركيز على التطوير المستمر للخدمات.