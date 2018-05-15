مدرسة جيس أرابيان رانشيز ومدرسة كينغز دبي تحققان الجوائز الكبرى في النهائيات الوطنية لمسابقة فورمولا إثارة في حلبة مرسى ياس

حققت النهائيات الوطنية لمسابقة “فورمولا إثارة” التي أقيمت في مركز ياس للمؤتمرات بحلبة مرسى ياس أعلى نسبة حضور لطلاب مدارس دولة الإمارات من المرحلة الإبتدائية والراغبين بالمشاركة في المسابقة العام 2018.

تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018 وبهدف ترسيخ القيم الأساسية للحكمة والتنمية البشرية، انطلقت الدورة الرابعة في مركز ياس للمؤتمرات يوم السبت الماضي وبمشاركة 69 فريقَا ينتمون إلى 24 مدرسة حكومية وخاصة من الصف الرابع وإلى الصف السادس، أبدوا جميعهم شغفهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات وإمكانات للتنافس على مجموعة من الجوائز في العديد من الفئات.

بالرغم من المشاركة الكبيرة التي شهدها النسخة الماضية من المسابقة، إلا أن نسخة العام دونت رقمًا قياسيًا جديدًا في سجلات البطولة من حيث عدد الطلاب المشاركين من مدارس دولة الإمارات المعتمد لدى مجلس أبوظبي للتعليم والمدارس التابعة لنظام مجلس أبوظبي للتعليم على حد سواء.

قدمت المسابقة يوماً حافلًا من التعليم التفاعلي المميز، وكجزء من برنامج “ياس في المدارس” الذي يتضمن “فورمولا1 في المدارس” ومسابقة سيارات الدفع الرباعي “جي إل آر”، صممت مسابقة “فورمولا إثارة” لتساهم في صناعة أبطال الغد ومنحهم فرصة مثالية لتعلم مهارات أساسية وتطوير مواهبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفن ضمن بيئة ممتعة وتفاعلية وتعلمية بشكل عملي وبأسلوب يتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

وأقيمت فعاليات المسابقة التي اختبر خلالها 64 فريقاً مؤلفاً من مجموعات متنوعة من الطلاب أو الطالبات أو من الجنسين من الصف الرابع وإلى الصف السادس ينتمون إلى مدارس من مختلف أنحاء الإمارات مهاراتهم في الهندسة والتكنولوجيا والأعمال، كما تُقيم لجنة التحكيم في مسابقة «فورمولا إثارة»، أداء الفرق بناء على جميع نواحي المشروع ابتداء من تصميم السيارة وصناعتها وأدائها في السباق.

كما وتأخذ لجنة التحكيم قرارها استنادًا إلى تقديم الفريق للسيارة المنجزة، إذ شهدنا العام قدرة الطلاب على شرح كافة تفاصيل السيارة وكل جزء من مراحل المسابقة يشكل أهمية لحصد النقاط النهائية.

وبعد منافسات وندية محتدمة بين الفرق استطاع فريق “بولت” من مدرسة “جيس أرابيان رانشيز” من الفوز بجائزة “ناشينال شامبيونز”، وحقق فريق “نايترو” من مدرسة “كينغز دبي” جائزة “روكي شامبيونز” وهما الجوائز الكبرى للنهائيات الوطنية لفورمولا إثارة، ومن جانب أخر تمكن فريق “بلو فلام” من مدرسة “بدع المطاوعة” الفوز بجائزة أفضل المدارس الحكومية التابعة لنظام مجلس أبوظبي للتعليم “أديك”.

وبهذه المناسبة صرح أحمد الكعبي، رئيس الشؤون الإستراتيجية في حلبة مرسى ياس: “شهدنا في نسخة الرابعة من النهائيات الوطنية لفورمولا إثارة مشاركة هي الأكبر في تاريخ المسابقة منذ تأسيسها، مما يبعث في نفوسنا الفخر والإعتزاز أن تشهد المسابقات التعليمية إقبالًا كبيرًا وشعبية متزايدة. واستقطاب هذه الأعداد من الحضور والمشاركين في مركز ياس للمؤتمرات أعطى مسابقة العام طابعًا إضافياً وأجواء مميزة “.

وأردف بالقول: “تشكل النهائيات الوطنية لفورمولا إثارة منصة مشتركة تتضمن الطلاب والمعلمين والشركاء على حد سواء، إنها مبادرة هامة تساهم بشكل إيجابي في التنمية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي نسعى به إلى المضي قدمًا في مسيرتنا التطويرية وإطلاق مهاراتنا العلمية في العديد من المجالات إلى أوسع نطاق، وبدونا نشجع الشركاء والشركات التجارية على العمل والإستثمار في مجال القطاعات التعليمية لاحداث تغيير إيجابي في مجال التعليم والمعرفة”.

النتائج

الجائزة: ناشينال شامبيونز – الفريق: بولت – مدرسة: جيس أرابيان رانشيز

الجائزة: روكي شامبيونز – الفريق: نايترو – مدرسة: كينغز دبي

الجائزة: أفضل تقديم – الفريق: ديبورا هيوز – مدرسة: ليوا الدولية

الجائزة: أفضل عرض فئة روكي – الفريق: ليزر ريد – مدرسة: أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات

الجائزة: أفضل عرض فئة أوترايت – الفريق: ليزر ريد – مدرسة: جيس أرابيان رانشيز

الجائزة: أسرع توقيت في الانطلاق فئة روكي – المتسابقون من مدرسة زايد الخير (0.180 ثانية)

الجائزة: أسرع توقيت في الانطلاق فئة روكي – فريق: كراش داش من مدرسة الياسات الخاصة (0.102 ثانية)

الجائزة: العرض الشفهي فئة روكي – الفريق: نايترو – مدرسة: كينغز دبي

الجائزة: العرض الشفهي فئة أوترايت – الفريق: جي فورس – مدرسة: مدرسة ريبتون دبي