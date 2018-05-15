هيئة السياحة الأيرلندية تكشف عن خمسة مواقع رائعة تستحق الزيارة في عطلة العيد

تدعو هيئة السياحة الأيرلندية جميع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لزيارة الجزيرة الساحرة خلال عطلة عيد الفطر السعيد والاستمتاع بالجو المعتدل والمنعش لوجهاتها البديعة والغنية بالمناظر الآسرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وما يحمله من حرارة مرتفعة إلى المنطقة. حيث كشفت المنظمة المسؤولة عن التسويق للجزيرة الأيرلندية في الخارج عن خمسة من أروع الأماكن ضمن جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، والتي يجسّد بعضها الإرث العريق لتاريخ الجزيرة الموغل في القدم، بينما يعكس بعضها الآخر جمال الطبيعة الخلاب، علاوةً على عروضها المتنوعة التي تحفل بالنشاطات المفعمة بالتسلية والترفيه.

1) ممر العمالقة – يعتبر من أجمل الوجهات على الإطلاق في أيرلندا الشمالية، وأكثر المناطق الأوروبية التي يحلو فيها التقاط الصور التذكارية، حيث يتكون الممر- المدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي- من تشكيلاتٍ مهيبة من الصخور البازلتية المتلاصقة بين الأمواج المتلاطمة. وهو موقع يستحق زيارة السياح الوافدين إلى أيرلندا الشمالية، حيث رشحه دليل ’لونلي بلانيت‘ العالمي كأحد أهم المناطق الجديرة بالزيارة خلال عام 2018.

2) دبلن- هي عاصمة جمهورية أيرلندا وتعتبر وجهة ثقافية وتاريخية بارزة على مستوى العالم. تصحب المدينة العريقة زوارها في رحلةٍ عبر الزمن، مع قلعة دبلن التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 13، ومكتبة ’تشستر بيتي‘ التي تضمّ مجموعة من أبرز المقتنيات والمخطوطات النادرة، بما فيها واحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم في العالم. كما تعتبر الوجهة المثالية لعشاق الموضة والأزياء، مع مجموعة من أشهر العلامات التجارية والمتاجر المناسبة لشراء هدايا تذكارية مميزة في منطقة التسوق الفاخرة ضمن شارع جرافتون.

3) الطريق الأطلسي البري- يحفل هذا الطريق الممتدّ على شريط ساحلي بالمناظر البانورامية المذهلة للشواطئ البكر والطبيعة الصخرية التي نحتتها الأمواج على مرّ الزمن، متيحًا للزوار الانطلاق في رحلة إلى رحاب هذا المعلم الأيرلندي الأسطوري. ولا يشبه هذا الطريق الاستثنائي والمتعرّج غيره من الطرق الفسيحة والمستقيمة في الشرق الأوسط، حيث يزخر بمحطات للاستراحة ومنصات سياحية تجعل من المرور به تجربةً لا تنسى.

4) منحدرات موهير- تعتبر الرحلة البحرية إلى منحدرات موهير الطريقة الأفضل للاستمتاع بمعالم جمهورية أيرلندا السياحية، حيث تصل ذروة منحدرات موهير القصوى والواقعة في مقاطعة كلير المذهلة إلى 200 متر. وتدعو الزوار لركوب إحدى قوارب ’دولن2أران‘ أو قوارب الصيد مقابل ساحل كلير أو جزر آران.

5) أبرز مواقع تصوير مسلسل ’جيم أوف ثرونز‘- فرصة مميزة لعشاق المسلسل الشهير ’جيم أوف ثرونز‘ تسمح لهم برؤية مواقع التصوير الحقيقية لأروع مشاهد العمل الأسطوري، لتوفر عليهم عناء انتظار أحداث الموسم القادم في عام 2019. حيث يتم تصوير المشاهد الخاصة بمدينة ’وينترفيل‘ في قلعة ’وارد‘ ضمن مقاطعة داون، بينما يتواجد نفق الأشجار الجميل الخاص بمدينة ’كينجز لانديدنج‘ التي تظهر في المسلسل ضمن بلدة باليموني بمقاطعة أنتريم والتي تُعرف باسم “نفق الظلام”، لتقدّم أيرلندا الشمالية الوجهة الأمثل لمحبي المسلسل وتسمح لهم بالتقاط صورٍ تذكارية في مواقع التصوير الحقيقية.