متحف الشارقة للفنون يستضيف معرضًا لأعمال من الفن العربي الحديث والمعاصر

افتتح زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، جناح مؤسسة بارجيل للفنون في متحف الشارقة للفنون يوم السبت بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي، ومعالي زكي نسيبة وزير الدولة، ومعالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، والشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيس ومؤسس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.

وكانت مؤسسة بارجيل للفنون قد توصلت الى اتفاق مدته خمسة سنوات على أساسه يقوم سلطان سعود القاسمي بإعارة مجموعة خاصة من مقتنياته من الفن العربي الحديث والمعاصر إلى متحف الشارقة للفنون. ويعد هذا التعاون الأول من نوعه في المنطقة، حيث تقوم مؤسسة خاصة بالتعاون مع متحف عام لعرض مجموعة فنية لفترة تمتد إلى سنوات. وقد سبق عرض مجموعة بارجيل في متاحف ومؤسسات مختلفة حول العالم، ومنها معهد العالم العربي في باريس، ومتحف جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف وايت تشابل في لندن و متحف آغا خان في تورنتو. من الأعمال المعروضة في المتحف، لوحة القطة البيضاء لعام 1948 للفنان المصري الرائد محمود سعيد، ولوحة الفنان الإماراتي عبدالقادر الريس تعود لعام 1970، ولوحة من أعمال الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف تعود لعام 1985. وتنوي هيئة الشارقة للمتاحف أن تقوم بتنظيم دورات تثقيفية وتعليمية عن الفن من خلال اللوحات المعروضة في الجناح.

وفي تصريح لها قالت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: “من خلال هذه الشراكة التي تجمع ما بين هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة بارجيل للفنون، سنحظى معًا بفرصة مذهلة لعرض أكثر من 100 قطعة من الأعمال الفنية المعاصرة أمام الجمهور. ومع انطلاق العرض الدائم للمقتنيات لمدة خمس سنوات في متحف الشارقة للفنون، فإننا نمنح عشاق الفنون والباحثين والفنانين التشكيليين والطلاب من الإمارات والزائرين القادمين من كل مكان، إمكانية الاستمتاع بهذه النماذج الرائعة من الفن المعاصر في العالم العربي، والتي اختيرت من ضمن المجموعة الخاصة بمؤسسة بارجيل للفنون”.

وأضافت: “تؤكد كل من هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة بارجيل للفنون على التزامهما المشترك تجاه الثقافة والفنون في المنطقة. ولا شك أن هذا التعاون بين الجانبين سيتضمن مجموعة من البرامج التعليمية الشاملة التي تقام على هامش المعرض من أجل ضمان توفير أعلى مستوى من الفائدة للمتابعين قدر المستطاع”.