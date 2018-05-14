فندق شانغريلا قرية البري أبوظبي وجهتك الرئيسة في شهر رمضان المبارك

يستضيف فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي وبمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل، تجربة تناول إفطار وسحور مميزة لنزلاء الفندق وضيوفه مع عائلاتهم وأصدقائهم، في أي من مطاعم الفندق الاستثنائية، مع باقات خاصة بالمجموعات والشركات.

إذ تستعد مطاعم شانغريلا، قرية البري أبوظبي، لاستقبال الشهر الفضيل بروح عائلية مميزة، حيث يقدم مطعم سفرة بلد مائدة إفطار سخية، من لحظة غروب الشمس إلى الساعة 8 مساءً، ويضم بوفيه الإفطار الكبير تشكيلة غنية من أطباق الشرق الأوسط التقليدية، من بينها خاروف محشي وطبق الأوزي الشامي ودجاج دولما والمسخن العربي، وللتحلية تتوفر باقة من أطباق الحلوى والفواكه الطازجة، ومن أبرزها اللقيمات والكنافة النابلسية، وذلك مقابل 205 دراهم للشخص، ويحصل الضيوف الذين يقومون بالحجز المبكر قبل بداية رمضان على خصم بنسبة 20٪ لتناول الإفطار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم.

هذا ويقدم المطعم، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، خدمة إفطار خاصة للأشخاص الذين لديهم جدول مواعيد مزدحم، كرجال الأعمال وكبار المسؤولين، من خلال تقديم الطعام إلى غرفة الاجتماعات عند عمل حجز مسبق. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم سفرة بلد للمجموعات الكبيرة، التي لا تقل عن 10 أشخاص، مجموعة أطباق خاصة، يتم إعدادها بعناية مقابل 215 درهمًا للشخص.

ويعد شهر رمضان المبارك فرصة لاجتماع الزملاء وقضاء أمسيات ممتعة بأجواء رمضانية خاصة في فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي، ويدعو الفندق الشركات أو المجموعات الكبيرة للاستمتاع بأوقاتهم في القاعات المخصصة للولائم أو الاجتماعات، لمن يرغبون بالحصول على تجربة تناول إفطار في محيط يوفر لهم الخصوصية. وتتوفر خدمة تناول الإفطار المخصصة للمجموعات التي لا تقل عن 35 شخصًا مقابل 180 درهمًا للشخص، وتشتمل على قائمة إفطار رمضان مع العصائر الرمضانية والقهوة العربية، مع خدمة ضيافة استثنائية في قاعة واسعة ذات تصميم يعكس الطابع العربي، ويقدم الفندق أيضًا تجربة إفطار بمستوى فريد في فيلات الفندق للمجموعات، التي لا تزيد عن 20 شخصًا مقابل 12 ألف درهم.