أشهى أطباق الإفطار في أحد أجمل المطاعم العائمة في دبي

يقدم “نادي خور دبي للجولف واليخوت”، لزواره في شهر رمضان المبارك فرصة استثنائية لخوض تجربة إفطار تفوق التوقعات تسمح لهم بتناول وجبة إفطار مميزة، بينما يطفون على متن قارب عائم في مطعم ’ BBQ Donut ‘.

حيث يتميز المطعم الاستثنائي بقواربه ذات التصميم المريح الذي يتوسطه طاولة مزينة بالألوان التقليدية التي تنسجم مع الأجواء الاحتفالية للشهر المبارك. ما يضمن للضيوف قضاء أجمل الأوقات بينما يتلذذون بمذاق مجموعة مختارة من الأطباق الغنية بأشهى النكهات الشرق أوسطية، مقابل 165 درهمًا إماراتيًا فقط للشخص الواحد.

وتتضمن الوجبة تشكيلة من المقبلات كالشيش طاووق وكفتة لحم الضأن والفلافل والكبة والفتوش، وتنتهي التجربة المترفة مع باقة متنوعة من الفواكه والحلويات اللذيذة. كما تقدم الوجهة الاستثنائية للذواقة الراغبين بالاستمتاع بقائمة طعامٍ مصممة حسب رغبتهم، باقة من أطباق الشواء حسب الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن قارب BBQ Donut يتسع لمجموعة من 8 أشخاص، مما يتيح للعائلة والأصدقاء أن يجتمعوا معًا؛ للاحتفاء بالشهر الفضيل، ويدلّلوا حواسهم مع أشهى الوجبات، بينما يمتّعون أنظارهم بالمشاهد الخلابة المحيطة بالخور.