قصر الإمارات يعود بخيمته الرمضانية الفاخرة بتصميمها الجديد

يعود قصر الإمارات بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، إلى خيمته الرمضانية المذهلة الوجهة الأمثل لتناول وجبتي الإفطار والسحور في المدينة، وسيتم نصب هذه الخيمة الرائعة ذات التصميم الخاص على شرفة القصر، مانحة الضيوف إطلالة شاطئية خلابة.

كما ستمنحكم المقاعد المريحة الموزعة في أرجاء الخيمة أجواء حميمية دافئة، تستمتعون بها برفقة العائلة والأصدقاء طيلة أيام الشهر الفضيل، مع منطقة مفتوحة واسعة تتضمن بوفيه الإفطار، ولاونج منفصل، ومجلسًا خاصًا، حيث سيستمتع الضيوف بتناول أشهى الأطباق التقليدية.

سيتم تقديم أكثر الأطباق تميزًا في القصر إلى جانب أشهر الأطايب التقليدية، يوميًا من خلال بوفيه إفطار ضخم، يتضمن منصات طهي حية، ومنصات خاصة بالأطباق الرمضانية، بالإضافة إلى اللحوم المشوية الطازجة والأطباق الجانبية التقليدية، وغيرها من الأطباق الإماراتية التقليدية المفضلة لدى الجميع.

يضاف إلى ذلك تشكيلة واسعة من أشهى الأطايب العالمية والحلويات المتنوعة، إن بوفيه الإفطار الرائع وقائمة الطعام المميزة الخاصة بوجبة السحور كفيلة بمنح الضيوف تجربة استثنائية منعشة للحواس.

تبدأ أسعار الخيمة الرمضانية من 320درهمًا إماراتيًا لبوفيه الإفطار، و180 درهمًا كحد أدنى لقائمة الطعام الخاصة بالسحور.

تفتح خيمة قصر الإمارات الرمضانية أبوابها من المغرب وحتى الساعة 21:00 لوجبة الإفطار، ومن الساعة 22:00 حتى الساعة 02:00 لوجبة السحور.