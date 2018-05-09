دبي تستضيف مصفف الشعر الشهير تريفور سوربي

تستضيف دبي مصفف الشعر البريطاني الشهير، تريفور سوربي، يومي 20 و21 مايو الجاري لإقامة ورشة عمل وندوة لمدة يومين حول أساليب قص وتصفيف الشعر المستعار الاحترافية، والتي سيقدمها باسم مؤسسته الخيرية ’ماي نيو هير‘ (mynewhair). وتشتهر مؤسسة ’ماي نيو هير‘ بتقديمها المساعدة والدعم اللازمين للأفراد اللذين يعانون من فقدان الشعر كنتيجة لوضع صحي، إضافةً إلى فرصة التواصل مع مجموعة من مصففي الشعر المدربين بحرفية. كما تقدم المؤسسة تدريباً متخصصاً لخبراء تصفيف الشعر والصالونات المستقلة حول أهمية التعامل بلطف واهتمام بالغين مع العملاء الذين يعانون من فقدان الشعر، وكيفية اختيار الشعر المناسب وقصه وتصفيفه بأسلوبٍ جذاب وعصري.

وبفضل مهاراته ورؤيته الشخصية، أدرك تريفور حاجة القطاع لدعم الأفراد الذين يعانون من فقدان الشعر كنتيجة لحالة صحية. كما ساهمت خبرته في العمل لأكثر من 40 عاماً في هذا المجال في تأسيس مؤسسة ’ماي نيو هير‘ الخيرية عام 2006 في المملكة المتحدة، والتي تُعنى بتقديم الدعم والمشورة لجميع من فقدان الشعر بحكم حالة صحية. ولطالما أبدى تريفور التزاماً كبيراً ببرنامج المؤسسة، وتدريب الصالونات ومصففي الشعر على أساليب قص الشعر المستعار ليبدو كالشعر الطبيعي، مما يمنح مرضى السرطان ممن فقدوا شعرهم خلال العلاج الكيماوي أو غيره من العلاجات الأخرى فرصة الحفاظ على ثقتهم بأنفسهم.

وفي هذا الإطار، سيعقد تريفور وفريقه بالشراكة مع ’سيسترز بيوتي لاونج‘ و’لوريال الشرق الأوسط‘ ورشة عمل لقص وتصفيف الشعر المستعار، وذلك لتدريب مصففي الشعر المحترفين في 20 مايو الجاري في ’أكاديمية لوريال الاحترافية‘؛ حيث سيشارك تريفور الحضور مسيرته وإلهامه اللذان قاداه إلى إنشاء مؤسسة ’ماي نيو هير‘. كما يشارك صالون ’سيسترز بيوتي لاونج‘ المرموق على مستوى البلاد بهذه الفعالية لتزويد مصففي الشعر بمهارات التصفيف المطلوبة لقص الشعر المستعار.