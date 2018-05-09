مدرسة الرؤية تنال جائزة أفضل مدرسة خضراء ضمن حفل توزيع جوائز لمبادرة حكومية في رأس الخيمة

حازت مدرسة “الرؤية” على جائزة أفضل مدرسة خضراء يوم أمس في حفل أقيم بهدف تسليط الضوء على ممارسات الاستدامة التي تتبناها المؤسسات التعليمية في رأس الخيمة، وحضر الحفل العديد من المدارس من مختلف أنحاء الإمارة.

يشكل نظام “التقييم الأخضر” الجديد للمدارس والذي تم إطلاقه في 5 أكتوبر 2017 ، نظامًا مشتركًا بين المدارس ومؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة التابعة لدائرة الخدمات العامة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية.

ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في توعية الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء الإمارة بشكل أكبر حول الممارسات البيئية المستدامة وتطوير مبادرات أكثر إيجابية واستباقية للقضايا البيئية من خلال تقييم وتصنيف المدارس المشاركة، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.

وحظيت مدرسة الرؤية التي شاركت منها 700 طالبة في الدورة الثانية والثالثة، على خمسة رموز لإعادة التدوير محققة 55 نقطة خلال التقييم الذي اعتمد على 17 معيار يقوم على مقاييس مثل الابتكار وكمية النفايات المعاد تدويرها لكل طالب.

وحازت المدرسة عل الدرجة الأعلى للابتكار محققة 13 من أصل 15 نقطة عن مشاريعها التي شملت تطوير جهاز صندوق إعادة التدوير الذكي التي ينبه الطلاب عند امتلائه بالإضافة لتطوير فكرة آلة تعمل على تنظيف الألواح الشمسية من الرمل من أجل السماح بامتصاص أفضل للطاقة الشمسية.

وقالت جانيت هارتزنبيرج، مدير التوعية في مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة: “يوفر نظام التقييم الأخضر الجديد للمدارس مقياسًا يمكن من خلاله تسجيل جهودهم وتشجيع الشباب على المشاركة في حماية البيئة في رأس الخيمة، وجعل مدارسنا أكثر نظافة وخضرةً.

وتابعت: “قمنا بتقييم وتصنيف المدارس للتأكد مما إذا كانت تشارك في المشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة، والعمل على فهم كيفية عملها حاليًا”.

وأضافت هارتزنبيرج: “نريد أن يكون الطلاب والمعلمين أكثر وعيًا بالقرارات التي يتخذونها في حياتهم اليومية وأثرها على محيطهم، سواء كان ذلك في إعادة التدوير أو تقليل كمية الورق الذي يستخدمونه أو التطوع في جهود المجتمع، كل هذه الإجراءات يمكن أن تحدث فرقًا، والآن سيتم مكافأة المدارس المشاركة”.

ويستند تقييم المدارس المشاركة على معايير عدة ومنها تسجيلها لدى برنامج إدارة النفايات في مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة ومستوى مشاركتها. كما يمكن تحسين التقييم الأخضر للمدرسة من خلال تقديم (سفراء التقييم الأخضر) والمشاركة في الأنشطة البيئية مثل المعارض وحملات التنظيف. وسيتم مكافأة جميع الأشخاص الذين يشاركون في التدريب والعمل التطوعي.

وتمت مشاركة التقييمات مع جميع المدارس بشكل خمسة رموز خاصة بإعادة التدوير من الأعلى الى الأدنى على شهادة تقييم تشير لمستويات الاستدامة في كل مدرسة.

وقالت سمية حارب، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية: “استمتعنا بزيارة المدارس والجامعات وتعلمنا الكثير من الطلاب والمعلمين، لقد كان مستوى المشاركة ملهم حقًا والطلاب بالفعل كانوا مثالًا رائعًا يحتذى به.”

ومن خلال هذا النظام للتقييم والدرجات للمدارس، تعمل مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة بشكل فعّال على تشجيع الطلاب من جميع الأعمار لتبنى الوعي البيئي عبر تطبيق ممارسات إدارة النفايات المستدامة و الصديقة للبيئة، وتأمل في بناء جيل من الشباب يؤمنون أن بيئتنا بحاجة إلى الحماية وأنها مسؤولية كل مواطن ومقيم.