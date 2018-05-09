منتزه لاجونا المائي يستعد لاستقبال زائريه في لا مير ابتداءً من 12 مايو

يستعد منتزه لاجونا المائي لافتتاح أبوابه يوم السبت 12 مايو في لا مير، الوجهة الشاطئية الأروع في دبي، ليقدم لمرتاديه من محبي الأنشطة المائية مجموعة من الخيارات والألعاب المتنوعة. وبفضل موقعه وسط لا مير فإن منتزه لاجونا المائي يشكل الوجهة المثلى لقضاء أروع الأوقات على مدار اليوم تحت أشعة الشمس.

ويقدم منتزه لاجونا المائي تجربة مذهلة وحافلة بأجواء الترفيه على مقربة من شاطئ البحر للزائرين من العائلات ومحبي الفعاليات الرياضية والترفيهية أو حتى الراغبين بالاسترخاء في الهواء الطلق، وذلك ضمن أربع مناطق متنوعة لألعاب ركوب الأمواج أو الانزلاق أو الاسترخاء، مع منطقة خاصة بالصغار، كما يتضمن لعبتين جديدتين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وإلى جانب ألعاب المغامرات المشوقة يمكن لزوار منتزه لاجونا المائي الاسترخاء في استراحة المسبح وتناول المرطبات والمشروبات الباردة.

تتوفر تذاكر الدخول إلى منتزه لاجونا المائي بسعر قدره 99 درهمًا للمقيمين، و159 درهمًا لغير المقيمين، حيث يمكن تمضية يوم كامل، مع إمكانية زيارة المنتزه المائي وشاطئ لا مير أو حتى المقاهي والمطاعم والمتاجر والأماكن الأخرى طوال اليوم.

وعلق أندرو كيلنغ، مدير عام مرافق التسلية والترفيه في مِراس: “نحن سعداء لتقديم هذا الموقع الترفيهي المذهل في “لا مير” الذي يعد من أهم الوجهات في دبي. يشكل منتزه لاجونا المائي إضافة رائعة وجديدة بالنسبة لإمارة دبي ويتميز بسهولة الوصول إليه في قلب إحدى أهم الوجهات الشاطئية. يتمثل هدفنا بتوفير تجربة ممتعة ومميزة تضمن للزائرين أمتع الأوقات أثناء اللعب أو الاسترخاء في منطقة الاستجمام، إضافة إلى الاستمتاع بالتجربة المذهلة في لا مير، وبذلك فمن الممكن لكل شخص أن يمضي يومًا كامًلا وفقًا لرغبته وذوقه”.

يستقبل منتزه لاجونا المائي ضيوفه ابتداءً من الساعة 10 صباحًا ولغاية 8 مساءً، ويقدم لهم مجموعة ممتعة من الأنشطة الترفيهية والتي تشمل البرج الكبير الذي يضم خمسة ألعاب رائعة، ومنطقة العائلات التي تضم منطقة ألعاب أكوابلاي للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12سنة، ومنطقة سبلاش باد المخصصة للصغار الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، بالإضافة إلى لعبة وييف أوز 180 فلورايدر لركوب الأمواج، ومجرى ليزي ريفير، يضم المنتزه أيضًا استراحة المسبح، ومظلات الكابانا، وأكشاك المأكولات والمشروبات المرطبة، ومتجر للبضائع.

وستكون لعبة وييف أوز 180، المكان المفضل للزائرين، خاصة وأنها الوحيدة من نوعها في منطقة الخليج، فيما يوجد ثلاثة منها فقط على مستوى العالم. وتتميز اللعبة التي يطلق عليها لقب “آلة التزلج القصوى” بإمكانية ركوب عدد من الأشخاص في نفس الوقت، سواء في وضعية التمدد أو الوقوف، وبالتأكيد فإنها تناسب جميع الضيوف سواء كانوا من الهواة أو المحترفين أو محبي ألعاب المغامرات!

وكان المنتخب الإماراتي لركوب الأمواج، والذي توقف في 2014، قد أعلن أنه سيعود من جديد ليكون سفير لعبة وييف أوز 180، حيث سيستخدم الفريق مرافق المنتزه ليعود من جديد إلى ممارسة ركوب الأمواج وتقديم الاستعراضات الترفيهية والمشاركة في المنافسات العالمية.

ويضم البرج الكبير خمسة ألعاب رائعة هي: لعبة “ذا مانتا” لركوب الطوق مع العائلة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ولعبة الانزلاق ميجا كونستريكتر، ولعبة فلات لاين لوب، ولعبة فري فوول، ولعبة الزلاقات السريعة.

كما يمكن للعائلات الاسترخاء على مجرى الماء في ليزي ريفير، أو الاستمتاع بالألعاب الممتعة في منطقة أكوا بلاي، بالإضافة إلى منطقة سبلاش باد التي تتيح للصغار قضاء أوقات حافلة بالمتعة.

أما المسبح في منتزه لاجونا المائي، فيتضمن استراحة لتقديم المشروبات الباردة مع وجود 11 مظلة كابانا تتيح للزائرين قضاء أوقات مميزة تحت أشعة الشمس في دبي على مدار العام. فيما يتضمن المنتزه عددًا من الأكشاك ومطعمًا لتقديم مجموعة من المأكولات اللذيذة والمشروبات الباردة، إضافة إلى ذلك يمكن للضيوف حجز استراحة المسبح أو لعبة وييف أوز 180 للفعاليات الخاصة بعد ساعات العمل الرسمية في المنتزه.