منتجع شاطئ وغولف هيلتون الحمرا يتفوق من جديد في جوائز السفر العالمي 2018

فاز منتجع شاطئ وغولف هيلتون الحمرا، الذي يتميز بموقعه الرائع على شاطئ إمارة رأس الخيمة، بجائزة أفضل منتجع شاطئي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2018 ضمن جوائز السفر العالمي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتمنح الجوائز التي أقيمت هذا العام الدورة 25 منها، للاحتفاء بالتميز في كافة المجالات ضمن قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم. وكان منتجع شاطئ وغولف هيلتون الحمرا في منافسة مع الفنادق في جميع أرجاء الإمارات ليحظى في النهاية بالفوز بهذه الجائزة المرموقة ضمن الفئة.

وقال مارينو غيراردي، المدير العام في المنتجع: “نحن نشعر بالفخر والتواضع في الوقت ذاته للفوز بجائزة أفضل منتجع شاطئي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018، ولتحقيق هذا الإنجاز للمرة الرابعة على التوالي. يولي المنتجع أهمية بالغة للأصالة في كافة التفاصيل، كما أننا نعمل على تقديم تجربة غنية لا تنسى للضيوف القادمين إلى إمارة رأس الخيمة التي تشهد تطورًا متسارعًا”.

وفي منتجع شاطئ وغولف هيلتون الحمرا تمتزج الأصالة مع المرافق العصرية لتوفير خيارات الترفيه والأعمال للقادمين من مختلف أرجاء الإمارات والعالم. ومن خلال ملعب الغولف المؤلف من 18 حفرة، ونادي الرعاية الصحية، وخيارات الطعام الفاخرة، ومرافق الأعمال والمؤتمرات، والتي تعد من الأضخم على مستوى الإمارة، فإنها تتيح للمنتجع إمكانية استضافة القادمين لمختلف الأغراض.

وتأتي هذه الجوائز لتكمل مجموعة الإنجازات السابقة التي حققها المنتجع على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي تشمل:

جوائز الفنادق الفاخرة في العالم 2016

أفضل منتجع شاطئي فاخر في الشرق الأوسط

جوائز السفر العالمي 2015، 2016، 2017، 2018

أفضل منتجع شاطئي في دولة الإمارات العربية المتحدة

ترافيلايف

الشهادة الذهبية 2017

جوائز توي نورديك بلو ستار 2016

2015، 2016: الميدالية البرونزية لطابع الفندق العام (تعد الفئة الأكثر أهمية ضمن هذه الجوائز)

2016: الميدالية الفضية لنظافة الفندق

2016: الميدالية الفضية لمعايير الغرف في الفندق، والبرونزية لمعايير الغرف في الفندق لعام 2015

2016: الميدالية الفضية عن خدمات فريق العمل في الفندق

2015: ميدالية الغولف لأفضل صافي نقاط الترويج

2015: الميدالية الفضية للمأكولات والمشروبات

جوائز تريب أدفايزر

شهادة التميز 2015، 2016

جائزة اختيار المسافرين 2016: ضمن أفضل 25 فندق للعائلات في الإمارات

جائزة اختيار المسافرين 2015: الفائز #8 بفندق أفضل صفقة في الإمارات

جائزة اختيار المسافرين 2015: الفائز #9 بفندق العائلة في الإمارات