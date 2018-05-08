سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه الجديدة.. الديناميكيات القصوى نحو الإنتاج المكثّف

تستعرض سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه الجديدة في المرحلة الأخيرة من عملية تطوير الإنتاج المكثّف، كامل إمكانيات التحكم الديناميكي بقيادتها. فاختبارات القيادة الحالية التي تجري في وايلز مكرّسة بالكامل للتنسيق النهائي بين أنظمة القيادة والتعليق كلها، ويتمّ التركيز على سيارة BMW M850i xDrive كوبيه التي تجسّد مزايا أداء السيارة الرياضية الفاخرة الجديدة بطريقة ملفتة. فقد تمت إعادة تطوير محركها المؤلف من 8 أسطوانات بالكامل وكذلك تكنولوجيا الدفع الرباعي الذكية المتقدمة، إلى جانب القفل التفاضلي الناشط على المحور الخلفي وعدد من العناصر الأخرى التي تعزز الراحة والطابع الرياضي للسيارة.

ويولّد المحرك المؤلف من 8 أسطوانات والمستخدم للمرة الأولى في سيارة BMW M850i xDrive كوبيه عزم دوران وصوتًا متناسبين مع القيادة المريحة. بالمقابل، عند استخدام نمط قيادة Sport أو Sport+، يلاحظ السائق ارتفاعًا في الصوت والطاقة المولّدة. كما يمكن تعديل وظيفة المخمّدات التي يتم التحكم بها إلكترونيًا ونظام التحكم بالثبات ونظام الدفع الرباعي بحسب نمط القيادة الذي يتم اختياره. ويمكن ملاحظة أداء نظام BMW xDrive الجديد الذي يركز على العجلة الخلفية في كافة أنماط القيادة، فيما يستفيد السائقون من القفل التفاضلي على ناقل المحور الخلفي الذي يوفر ثباتاً أقصى عند اجتياز المنعطفات بسرعة.

في هذا الإطار، قال ماركوس فلاش، مدير مشروع BMW الفئة الثامنة: “أكثر ما يلفتني عند اختبار قيادة سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه هو قدرتها على التكيّف. فمهما كانت رغبات السائق في ما يتعلق بالراحة أو الطابع الرياضي، وسواء أداس على دواسة السرعة أو ضغط على زر، تتكيف السيارة على الفور مع كل خيار.”

هذا وتوفّر المخمدات التي يتمّ التحكم بها إلكترونياً ثباتاً مطلقاً في أيّ وقت بحيث يبقى الاحتكاك بالطريق مضموناً حتى عند اجتياز طرق غير مسطحة.

وقال جوس فان آس، مسؤول تطبيق التعليق: “ستتوفر سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه الجديدة حصرياً بعجلات مختلطة. وقد أتاح لنا هذا استغلال إمكانيات العجلتين الخلفيتين العريضتين عند تنسيق أنظمة التحكم بالتعليق من أجل التوصل إلى مزايا تحكم رياضية.”

ويساهم المحرك الجديد المؤلف من 8 أسطوانات والذي يوازي وزنه وزن المحرك السابق في تعزيز أداء سيارة BMW M850i xDrive كوبيه. فقد زادت الطاقة التي يولدها من 50 كيلوواط/68 حصاناً إلى 390 كيلوواط/530 حصاناً، وارتفع عزم الدوران الأقصى من 100 إلى 750 نيوتنمتر بمعدل 1800 دورة في الدقيقة.

وقال كريستيان بيليغ، مسؤول دمج نظام القيادة: “يوفّر المحرك الجديد المؤلف من 8 أسطوانات توازناً بين الأداء والانفعالات، وهو بالضبط ما يميز سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه الجديدة. فالأسطوانات الثمانية تضمن التناغم التام مع ناقل الحركة الـ Steptronic المطور خلال التسارع الديناميكي. كما أنّ تطوير صوت نظام العادم الرياضي يعكس مدى قوة السيارة. فبفضل BMW xDrive وقفل المحور الخلفي الناشط، ينقل المحرك دوماً الطاقة بالضبط إلى حيث يمكن تحويلها بأفضل طريقة إلى ديناميكيات قيادة.”

ويختبر المطوّرون الطرازات الأولية الجديدة على الطرقات العامة من أجل الحصول على معلومات حول المزايا المرتبطة بالعملاء في ظروف قيادة تكون أقرب قدر الإمكان إلى الواقع، بحيث تكمّل المعلومات المستقاة مثلاً من اختبارات القيادة الشتوية في السويد.

ستُطرح سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه للبيع خلال عام 2018. ويشير الرقم 8 في اسم الطراز إلى مكانة الطراز الجديد البارزة ضمن مجموعة منتجات BMW، كما كانت الحال بالنسبة إلى BMW Z8 وسيارة BMW i8 حالياً. وبالتالي، ستصبح سيارة BMW الفئة الثامنة كوبيه عنصراً أساسياً من مبادرة طرازات فئة السيارات المترفة التي أطلقتها مجموعة BMW ضمن إطار استراتيجية NUMBER ONE > NEXT التي تعتمدها.

*نظراً إلى وضع سيارة الطراز الأصلي، ستصبح التفاصيل التقنية مثل معدل استهلاك الوقود وانبعاث ثاني أكسيد الكربون متاحة لاحقاً هذه السنة.