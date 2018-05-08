تمتعي برحلات سفر آمنة وممتعة وصحية

السفر يعتبر متعة حقيقية للكثيرين حيث الاستجمام والتعرف على ثقافات عديدة ومختلفة، ولكن لا تخلو هذه المتعة من مخاطر الإصابة بالعديد من الفيروسات المعدية.

أثناء السفر يكون الجسم أكثر عرضة للزكام وغيرها من الفيروسات خاصةً خلال السفر جواً، فالجو الخالي من أي رطوبة عملياً داخل الطائرة يزيد تعرض المسافر إلى العدوى المحمولة جوا ويكون أكثر تعرضا للزكام وعدوى الجهاز التنفسي والفيروسات التي تنتعش في ظروف الرطوبة المنخفضة، و للوقاية من جميع هذه الفيروسات ابتكرت مجموعة مايكروسيف العالمية أقوى معقم، وقاتل للجراثيم على الإطلاق وهو منتج “مايكروسيف”

يتميز سائل مايكروسيف بكونه خاليًا من المواد الكحولية، والمواد الكيماوية، وتعد تقنية المياه فائقة الأكسدة هي المكون الرئيس له، فهو ثلاثي المفعول كونه يستخدم في التطهير، التعقيم، وتنقية الهواء، حيث يقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، البكتيريا، الفطريات والجراثيم، وذلك خلال 30 ثانية فقط، إضافةً الى عدم تسببه بأي آثار جانبية، فهو آمن كالماء، ولذلك هو آمن على الأطفال بشكل تام، وهذا ما يجعله الرفيق الأمثل أثناء السفر.