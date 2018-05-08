تايم للفنادق تطلق مجموعة مميزة من العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك

أعلنت مجموعة تايم للفنادق عن إطلاق مجموعة متنوعة من العروض الخاصة للإفطار والسحور احتفالاً منها بقدوم شهر رمضان المبارك.

الإفطار العربي:

تمتعوا بمذاق أشهى المأكولات العربية في كل من مطعم بريو ومطعم بيتالز الذي جرى تجديده مؤخراً في أجواء رمضانية مميزة. وتتضمن قائمة الطعام مجموعة متنوعة من الأطباق الحارة والباردة والأطباق الرئيسية والحلويات العربية التقليدية وعصائر رمضان المشهورة.

الوقت: من غروب الشمس حتى الساعة 10:30 مساءً

مطعم بريو في فندق تايم غراند بلازا: 105 دراهم للشخص الواحد

مطعم بيتالز في فندق وأجنحة تايم أوك: 149 درهمًا للشخص الواحد

الإفطار الجماعي:

يتيح لكم هذا العرض إمكانية الاستمتاع بمجموعة فخمة من المأكولات الشهية الشرق أوسطية الأصيلة في أجواء خاصة للغاية، ويمكنكم الحصول على خصم بنسبة 15% للحجوزات الجماعية.

التوقيت: من غروب الشمس حتى الساعة 10:30 مساءً

فندق تايم جراند بلازا: تبدأ الأسعار من 89 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (50 شخصًا كحد أدنى)

فندق وأجنحة تايم أوك: تبدأ الأسعار من 99 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (25 شخصًا كحد أدنى)

سحور لا يقاوم

تمتعوا بقائمة طعام مخصصة لتناول السحور في الغرفة، حيث يقدم لكم طهاتنا الموهوبون تشكيلة متنوعة من الأطباق المتوسطية حتى الساعات الأولى من الصباح.

التوقيت: من الساعة 10:30 مساءً حتى وقت شروق الشمس

فندق تايم جراند بلازا: 89 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

فندق وأجنحة تايم أوك: 85 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

عرض الإقامة في رمضان

اجعلوا من شهر رمضان مناسبة خاصة للاستمتاع مع أحبائكم والاستفادة من باقات العطلات الفريدة في غرفنا الحديثة والمريحة مع وجبة السحور المجانية وبوفيه الإفطار التقليدي.

فندق تايم جراند بلازا: 335 درهمًا (لشخص واحد)

445 درهمًا (لشخصين)

فندق وأجنحة تايم أوك: 390 درهمًا (لشخص واحد)

515 درهمًا (لشخصين)

يسري العرض خلال شهر رمضان، ولمعرفة المزيد عن الأسعار خلال شهر رمضان ترجى زيارة الموقع الإلكتروني www.timehotels.ae

عرض الإقامة في عيد الفطر

احتفلوا بعيد الفطر خلال إقامتكم في غرفنا الحديثة والواسعة وتمتعوا بوجبة فطور مجانية والغداء في عيد الفطر والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية والحلويات والعصائر العربية اللذيذة.

فندق تايم جراند بلازا: 440 درهمًا (لشخص واحد)

545 درهمًا (لشخصين)

فندق وأجنحة تايم أوك: 590 درهمًا (لشخص واحد)

715 درهمًا (لشخصين)

ولمعرفة المزيد عن الأسعار خلال عيد الفطر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.timehotels.ae

عرض غداء عيد الفطر

اجتمعوا مع أفراد العائلة والأصدقاء خلال عيد الفطر وتمتعوا بتناول غداء فاخر يضم مجموعة من الأطباق العربية والعالمية التقليدية ومحطات الطهو الحي وحلويات العيد الخاصة.

التوقيت: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 3:30 ظهرًا

مطعم بريو في فندق تايم غراند بلازا: 109 دراهم للشخص الواحد

مطعم بيتالز في فندق وأجنحة تايم أوك: 125 درهمًا للشخص الواحد

عروض اجتماعات رمضان “شكراً”

يمكنكم حجز أحد غرف الاجتماعات الفسيحة والمريحة في شهر رمضان بما يتناسب مع جدول أعمالكم.

فندق تايم جراند بلازا: ابتداءً من 119 درهمًا للشخص الواحد (10 أشخاص كحد أدنى)

فندق وأجنحة تايم أوك: ابتداءً من 140 درهمًا للشخص الواحد (10 أشخاص كحد أدنى)