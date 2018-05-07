“أدماريس” من دبي إلى لاس فيغاس

أعلنت شركة أدماريس الفنلندية، الشركة الرائدة في بناء المنشآت المبتكرة، عن إدراجها للمشاريع التي نفذتها في دبي ضمن لائحة المشاريع الأكثر أهمية للشركة. وقد سبق وأن أنجزت الشركة مشروع الفلل العائمة في قناة دبي المائية، بالإضافة إلى «تيراس برج العرب» أول جزيرة اصطناعية من نوعها في العالم.

استخدمت أدماريس أحدث تقنياتها في بناء الفلل العائمة والجزيرة الاصطناعية في دبي، مما جعلها من المعالم المميزة للمدينة، وتعكس النهج الذي تتبعه الإمارة بجعلها من أهم الدول السياحية في العالم.

وعقب النجاحات البارزة التي حققتها الشركة في المنطقة، تم تكليف أدماريس مؤخراً خلال معرض اكسبو للضيافة الذي أقيم في لاس فيغاس، ببناء غرف فندقية نموذجية لصالح فندق هيلتون تحاكي الاتجاهات السائدة في عشرينيات القرن العشرين. ويعتبر المشروع بمثابة تحدي جديد للشركة كون تنفيذه يجب أن يتم خلال وقت قياسي لا يتجاوز 24 ساعة، وستستخدم في تنفيذه أحدث تقنياتها لمثل تلك المشاريع المسبقة الصنع.

وتنتهج الشركة مبدأ يقوم على الابتكار والإبداع في جميع مشاريعها، مستفيدة من الحلول التكنولوجية المبتكرة والقوى العاملة والخبرات العاملة في الشركة في جميع أنحاء العالم.