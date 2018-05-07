السوق العقاري في أبوظبي يشهد المزيد من التصحيحات منذ بداية العام 2018

شهدت أسعار المبيعات والإيجارات للشقق والفلل في مدينة أبوظبي انخفاضًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2018، والذي أصدرته شركة تشيسترنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2018 (على أساس ربع سنوي) بينما انخفضت أسعار مبيعات الشقق والفلل بمقدار 1% و2% على التوالي.

وبهذا السياق قالت إيفانا جايفيفودا فوسينيك، رئيس قسم خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من المتوقع أن تشهد أسعار المبيعات والإيجارات مزيداً من التصحيح خلال الفترة المتبقية من هذا العام بسبب زيادة العرض وضعف الطلب في السوق العقاري في أبوظبي على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية”.

وقد انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 1% مقارنة بالربع الرابع من العام 2017. وقد تم تسجيل أعلى انخفاض في الريف بنسبة 7% لتصل الأسعار إلى 923 درهمًا للقدم المربع، تليها جزيرة الريم التي انخفضت بنسبة 3% لتصل الأسعار إلى 1152 درهمًا للقدم المربع. وكانت جزيرة السعديات المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار مبيعات الشقق بنسبة 7% لتصل إلى 1497 درهمًا للقدم المربع.

فيما تراجعت أسعار مبيعات الفلل في أبوظبي خلال هذه الفترة بنسبة 2%، وشهدت منطقة شاطئ الراحة أكبر انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 10% لتصل أسعار المبيعات إلى 1150 درهمًا للقدم المربع. وبقيت الأسعار في مدينة خليفة مستقرة عند 895 درهماً للقدم المربع، وكذلك في منطقة الغدير بسعر 865 درهماً للقدم المربع. وشهدت منطقة حدائق الراحة زيادة في الربع الأول لتصل أسعار المبيعات إلى 802 درهم للقدم المربع.

كما شهد الربع الأول انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 3%. وتم تسجيل أعلى انخفاض في متوسط إيجارات الشقق في منطقة طريق الكورنيش بنسبة 9%على مستوى شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم. وكانت مدينة محمد بن زايد المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في متوسط السعر ويعزى ذلك في الغالب إلى زيادة متوسط إيجارات الاستوديو بنسبة 10% ليصل إلى 32 ألف درهم في السنة.

وبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقق الاستوديو 82 ألف درهم في شاطئ الراحة، و49 ألف درهم في منطقة الريف، و105 آلاف درهم في جزيرة السعديات، و50 ألف درهم في مدينة خليفة.

وانخفض متوسط إيجارات الفلل في جميع مناطق أبوظبي باستثناء منطقة الغدير التي بلغ فيها متوسط إيجار الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم 120 ألف درهم سنويًا. وشهدت مدينة محمد بن زايد أكبر انخفاض في متوسط إيجارات الفلل المكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم بنسبة 8% لتصل الأسعار إلى 122 ألف درهم سنويًا للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم، و149 ألف درهم سنويًا للفلل المكونة من أربع غرف نوم، و158 ألف درهم سنوياً للفلل المكونة من خمس غرف نوم.

وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم 123 ألفًا سنوياً في منطقة الريف، و170 ألف درهم سنوياً في حدائق الراحة، و220 ألف درهم سنوياً في جزيرة الريم، و350 ألف درهم سنوياً في منطقة شاطئ الراحة.