شانغريلا للفنادق والمنتجعات تطرح باقة من عروض الإفطار والسحور المميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أعلنت مجموعة ’شانغريلا للفنادق والمنتجعات‘ عن إطلاق باقة من تجارب الطعام الفاخرة والعروض المميزة لأعضاء برنامج ’جولدن سيركل‘، وذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك. وتشتمل الباقة على حسومات تصل إلى 25% على وجبات الإفطار أو السحور ضمن سلسلة من مطاعم المجموعة، والتي يبلغ عددها 17 مطعمً تتوزع على 8 دولٍ مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والمحيط الهندي.

وتتوفر العروض الخاصة بالإفطار والسحور ابتداءً من 15 مايو ولغاية 14 يونيو 2018. ويمكن لغير المشتركين في برنامج ’جولدن سيركل‘ التسجيل مباشرة عبر الإنترنت أو في الفنادق والاستفادة من العروض الخاصة بالشهر الكريم.

كما يقدّم برنامج الولاء ’ذا تيبل‘، الذي يعد جزءًا من برنامج ’جولدن سيركل‘ الخاص بتجارب المطاعم والمقاهي، العديد من المزايا الفريدة لأعضائه ممن يفضلون تناول أشهى الأطباق في مختلف مطاعم ’شانغريلا‘ أثناء تنقلهم وبالقرب من منازلهم. حيث يعدّ هذا البرنامج جزءًا متكاملاً من برنامج ’جولدن سيركل‘ الحائز على عدة جوائز، والذي يحتفي بأعضائه من خلال عمليات استرداد النقاط التي تضمن لهم الاستمتاع بتجارب طعام فاخرة ومميزة وحضور فعاليات حصرية ومفاجآت مذهلة وعروض خاصة.

وتشارك 7 مطاعم في ماليزيا بتقديم عروض مميزة لأعضاء البرنامج، تشمل حسومات تصل إلى 25%، بينما يقدّم فندقا ’شانغريلا جاكرتا‘ و’شانغريلا سورابايا‘ حسومات بنسبة 20% و25% على التوالي في مطعمي ’ساتو‘ و’جيا‘ و’جامو‘.

ويستقبل منتجع وسبا ’شانغريلا الحصن‘ ومنتجع وسبا ’شانغريلا بر الجصة‘ في سلطنة عمان ضيوفهما بحسومات تصل إلى 20% على مائدتي الإفطار والسحور، وذلك في مطعم ’التنور‘ وخيمة ’ليالي‘ الرمضانية.

أما في سريلانكا، فسيستعد فندق ’شانغريلا كولومبو‘ الجديد لاستقبال الزوار طوال الشهر الكريم مع حسومات تصل لغاية 10% لأعضاء برنامج ’جولدن سيركل‘، وذلك في مطعم ’تيبل وان‘. وأخيرًا، سيحظى ضيوف مطعم ’إيست تو‘ في ’شانغريلا البوسفور‘ في اسطنبول بتركيا على حسم يصل حتى 10%.

تقدّم فنادق ’شانغريلا‘ الثلاثة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسومات بنسبة 10% لأعضاء ’جولدن سيركل‘. وتتوافر العروض الجديدة في مقهى ’ديونز‘ و’إيكاندي ألترا لاونج‘ في دبي، ومطعمي ’عافية‘ و’سفرة بلد‘ في مدينة أبوظبي المجاورة.

إلى جانب ذلك، يمكن للأعضاء اكتساب نقاط مكافآت ’جولدن سيركل‘ من خلال عمليات الشراء في المطاعم المشاركة بالعروض، ليتمكنوا من استبدال النقاط المُكتسبة للحصول على مكافآت فورية تشمل الاستمتاع بتجارب الطعام الحصرية وأنماط الحياة العصرية الفاخرة.