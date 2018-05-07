مجموعة الحمرا تستكمل المرحلة الأولى من توسعة المنار مول بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت مجموعة الحمرا الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن استكمال المرحلة الأولى من توسعة المنار مول في إطار تعزيز مكانته كوجهة للتجزئة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، حيث يضم 164 من علامات التجزئة الدولية والمحلية ومنافذ تناول الطعام وخيارات الترفيه.

وتم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية، فيما يجري العمل حاليًا على الوحدات الفردية على عدة مراحل، وقد بدأ بعض أصحاب المتاجر بالفعل بتهيئة منافذهم.

وبهذا السياق قال بينوي كوريان مدير عام مجموعة الحمرا: “لقد عمل فريق التصميم بلا كلل من أجل الوصول إلى الشكل والمظهر المناسبين، ونحن الآن على استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من التطوير حيث سيكون تركيزنا الآن على جذب المزيد من العلامات التجارية المشهورة”.

وأضاف قائلاً: “نحن حريصون على تعزيز جاذبية رأس الخيمة وباقي الإمارات الشمالية من خلال توفير مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمأكولات والمشروبات ووجهات الترفيه بما يساعد على تحقيق رؤيتنا المؤسسية لتعزيز جاذبية المنار مول باعتباره الوجهة الأكبر والأكثر زيارة على صعيد الإمارات الشمالية”.

ويسهم مشروع التوسعة بزيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير في المنار مول من 300 ألف قدم مربع إلى ما يقرب من 600 ألف قدم مربع، مما يوفر مساحة تتسع لنحو 80 علامة تجارية إضافية، بما في ذلك مجموعة من علامات مجموعة لالس (Lals) التي تضم “هومز آر أس” العلامة الأمريكية الرائدة للأطفال، و”كارتر” العلامة التجارية المتخصصة في نمط الحياة، وعلامة “دايسو” اليابانية، وعلامة “ميرياد” الإيطالية المتنوعة، وعلامة “يو إس بولو أسن” الرياضية الأمريكية.

وبهذا الصدد قال جايانت غانواني المدير التنفيذي لمجموعة “لالس”: “نحرص على التوسع ضمن إمارة رأس الخيمة في إطار تنفيذ استراتيجية أعمالنا. وقد شهدت رأس الخيمة نموًا قويًا وثابتًا في قطاع التجزئة على مدار السنوات القليلة الماضية بفضل ازدهار قطاع السياحة والمشاريع العقارية مثل قرية الحمرا. ويعتبر المنار مول وجهة رئيسية للتسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك فإنه من المنطقي أن تتواجد علامة “هومز آر أس” وعلاماتنا التجارية الأخرى الموجودة في هذا المكان”.

ويستقبل المنار مول أكثر من 300 ألف شخص من المقيمين والسياح شهرياً، ويوفر لهم تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات وخيارات التسوق.

يذكر أن المنار مول قد افتتح أبوابه في العام 2000 ولديه إطلالة جزئية على الكورنيش، حيث يمكن للمتسوقين والعائلات الاسترخاء خلال رؤية الواجهة البحرية التي تطل على أشجار المانغروف المحلية. كما يتم العمل على تطوير عرض مائي عبر النوافير، مما يعزز من جاذبية هذا المركز التجاري الأبرز في رأس الخيمة.

ويقع المنار مول بالقرب من المركز التجاري في مدينة رأس الخيمة، ويضم نخبة من العلامات التجارية العالمية مثل “كارفور” و”ماركس أند سبنسر” و”إتش أند أم” و”سيفورا” و”M&Co” و”غاب” و”نيو لوك” و”نيكست” و”مذركير” و”بوتس” و”باث أند بودي ووركس” و”تشيليز” و”ماكدونالد” و”كي إف سي”، وذلك إلى جانب العديد من العلامات التجارية لمتاجر التجزئة الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك “باريس غاليري” و “سن أند ساند سبورتس” و”داماس” و”إي ماكس” وفن سيتي” فضلاً عن 7 صالات سينما من “نوفو”.