ماريوت الدولية تكشف الستار عن أول فندق من علامة إليمنت في الشرق الأوسط

أطلقت ماريوت الدولية أول فندق من علامة إليمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح فندق إليمنت معيصم في دبي.

ويقدم الفندق الذي تملكه وتديره شركة (دبي للعقارات)، مفهومًا جديدًا وجذابًا لتجارب الإقامة القصيرة والطويلة في المدينة من خلال التقنيات الصديقة للبيئة المُبتكرة.

وحول هذا قال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تهدف علامة إليمنت الرائدة في مجال توفير المساحات البيضاء لتعزيز مفهوم الحياة المتوازنة من خلال التركيز على الاستدامة، والخدمات الصحية، ونحن متحمسون لتقديم هذه العلامة لأول مرة في مدينة مثل دبي، حيث تشكل الاستدامة محورًا رئيسًا ضمن جميع القطاعات.” وأضاف:”مع افتتاح أول فنادق إليمنت هنا أضحت الإمارات بذلك موطنًا لـ 16 من علاماتنا الفندقية التي تغطي أكثر من 50 فندقًا.”

وتواصل علامة إليمنت المصممة لتلبية أغراض المسافر دائم الحركة والمعني بنمط الحياة الصحية، إعادة تعريف تجارب الإقامة الطويلة التي تعززها فلسفة تصاميمه المستوحاة من الطبيعة، والقائمة على ثلاثة عناصر، هي: النظافة، والتصاميم العصرية، والإضاءات الطبيعية. وقد تم بناء فندق إليمنت، الحاصل على شهادة اعتماد الريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED)، ويبرز ذلك في الإضاءة الطبيعة، والمساحات المفتوحة، وخيارات الحياة الصحية.

ويضم “إليمنت معيصم” 186 أستوديو بإضاءة شاملة، وأجنحة من غرفة نوم واحدة، ومطابخ عصرية مجهزة بالكامل، وحمامات واسعة، وأسرّة نوم من هيفينلي®. وتم تزويد كافة الغرف في إيلمنت معيصم بنظام SPG الأول من نوعه والذي يسمح بدخول الغرف دون مفتاح، وبدلًا من ذلك يتيح للضيف استخدام الجهاز المحمول الخاص كمفتاح.

ويقدم الفندق العديد من المرافق والخدمات التي تتيح للضيوف الحفاظ على أسلوب الحياة الصحي والمتوازن خلال السفر، ومن بين ذلك مسبح خارجي، ومركز Motion للياقة البدينة، كما توفر نظام إعارة الدراجات الهوائية مجانًا بالشراكة مع Priority Bicycles أول فروع المحل التابعة لعلامة إليمنت خارج الولايات المتحدة. كما يقدم الفندق على الفطور تشكيلة من الخيارات الصحية الطازجة على العصائر والسندويشات، بينما يمكن للضيوف الاسترخاء في ركن الردهة ،والتمتع بالمقبلات، والمشروبات المجانية مساءً، ويوفر الفندق محطات شحن للسيارات الكهربائية.

وعلّق ستيوارت بيركوود، المدير العام للفندق:”يقدم إليمنت تجربة جديدة لمشهد صناعة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط من خلال تلبية متطلبات الضيف المعني بالحفاظ على البيئة والذي يخطط لإقامة طويلة من خلال إتاحة المجال له للمحافظة على نمط حياة متوازن خلال السفر.”

وأضاف:”نتطلع لتسليط الضوء على علامة إليمنت ليس من منطلق منتج وتصميم فحسب، بل من خلال الأنظمة المبتكرة والخدمة المميزة التي يوفرها الفندق.”

ويقع “إليمنت معيصم” في مدينة دبي للإنتاج، وعلى مقربة من مدينة دبي الرياضية ومعيصم سيتي سنتر، ويشكل جزءًا من المجمع الفندقي الجديد التابع لماريوت الدولية في دبي والذي يضم فندق “ألوفت معيصم” الذي تم افتتاحه مؤخرًا.