استمتع بإفطار مميز في مطعم ترايدر فيكس بفندق هيلتون الجميرا

يقدم مطعم “ترايدر فيكس” أشهى أنواع الأطباق والمشروبات الرمضانية المختارة وعلى مدار شهر كامل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إذ يمنح المطعم تجربة طعام مميزة، لرواده القادمين من العائلات والأصدقاء على حد سواء، والراغبين بقضاء أروع الأوقات ضمن أجواء “ترايدر فيكس” الفريدة.

ويطلق” ترايدر فيكس” تجربة الإفطار منذ اللحظات الأولى لغروب الشمس، ليقدم قائمة غنية بالمأكولات والمشروبات المميزة والمحضرة خصيصًا لتلبي كافة الأذواق، وتتضمن وجبة الإفطار المقبلات والحلويات والطبق الرئيس، وجميعها مقابل 195 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.

ويكشف المطعم بفرعه الموجود في فندق هيلتون الجميرا الطابق الأول، عن أربع قوائم مخصصة للإفطار، مكونة من المقبلات والحلويات وطبق رئيس، وسيتم تغيير هذه القوائم بشكل دوري كل ثلاثة أيام، مع إضافة أطباق جديدة.

القائمة الأولى:

المقبلات: سلطة الكينوا الروبيان، حساء اليقطين المدخن مع الجمبري المقرمش، أجنحة الدجاج، القريدس المقرمش، وكرات الجبن.

الطبق الرئيس: شرائح اللحم المدخنة، مع الخضروات المشوية، وباستا المأكولات البحرية مع الثوم، مع الخضروات التايلاندية الحمراء.

الحلويات: أطباق مختارة من الحلويات الشهية.

القائمة الثانية:

المقبلات: سلطة سيزر الدجاج، شوربة العدس مع الخبز المقرمش وجبنة البارميزان، محار البحر، القريدس.

الطبق الرئيس: دجاج مشوي، ريش لحم مشوية، مع الخضروات الطازجة.

الحلويات: أطباق مختارة من الحلويات الشهية.

القائمة الثالثة:

المقبلات: سلطة آيدن الخاصة بترايدر فيكس، حساء فطيرة اللحم، روبيان كوزمو، ريش اللحم المشوية، دجاج ساتيه، مقبلات البطاطا.

الطبق الرئيس: أضلاع لحم الضأن الإندونيسي، دجاج الكونغ باو، أرز جوز الهند.

الحلويات: أطباق مختارة من الحلويات الشهية.

القائمة الرابعة:

المقبلات: سلطة الكابوريا والأفوكادو، حساء المعكرونة، كرات الجبن، مشاوي لحم، بطة مشوية.

الطبق الرئيس: سمك السلمون النرويجي، شرائح اللحم بالمانجو، باستا تريدر فيكس السنغافورية.

الحلويات: أطباق مختارة من الحلويات الشهية.

يوفر ترايدر فيكس لضيوفه تجربة إفطار مميزة وسط أجوائه المريحة، مع تخصيص أركان معزولة لمحبي التأمل والاسترخاء مطلة على المحيط، ولمحبي الإفطار الجماعي خصص لهم مكان مناسب في المطعم مع باقات من العروض المميزة الخاصة بالشركات والمجموعات.