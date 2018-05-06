يدعوكم فندق “إليمنت” معيصم لتستمتعوا بإفطار شهي بنكهة مميزة في رحاب مدينة دبي للإنتاج الإعلامي وسط أجواء رائعة وإطلالات خلابة

يقدم فندق “إليمنت” أشهى أنواع المأكولات المختارة بعناية والمحضرة من أجود المواد الأولية والمعدة بأيدي أمهر الطهاة، ليكون الفندق الأول الذي يقدم تجربة إفطار بطعم لا ينسى مقابل 75 درهم للشخص الواحد مع توافر خصومات تصل لـ 50% للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة ومجاناً للأطفال الأصغر من 6 سنوات. وهذه العروض تتوفر طيلة شهر رمضان المبارك. لتعيش تجربة مميزة وسط أجواء رائعة بنكهات فريدة تناسب أذواق زواره من العائلات والأصدقاء.

ويسر فندق “إليمنت” أن يقدم الأطباق التالية على مائدة إفطاره المفتوحة.

قسم مخصص للعصائر الرمضانية.

قسم مخصص للتمور والمكسرات.

مقبلات: فتوش، حمص، متبل، ورق عنب، طبق من الكينوا الطازجة، سلطة اللفت الصحية.

قسم مخصص للسلطات الطازجة: مع التوابل والصلصات الشهية.

قسم للمخبوزات: مناقيش ( زعتر، جبنة، لحمة ) طازجة تقدم بشكل يومي.

وخبز عربي وخبز فرنسي.

قسم مخصص للشوربات: شوربة العدس الشهية، وشوربة الخضار المحضر من أشهى أنواع الخضار الطازجة، وأنتم على موعد مع أنواع جديدة ومبتكرة منها يومياً.

الطبق الرئيسي: سمك متبل بالبهارات الطازجة اللذيذة، خضار مشوية، برياني الدجاج، ريش اللحم المشوية الطرية، الأرز الشرقي. وهذه الأطباق سيتم إدخال أنواع جديدة عليها بشكل يومي.

قسم مخصص للحلويات: يضم حلويات عربية متنوعة.

قسم مخصص للفواكه: بتصميم رائع لقطع الفواكه.

لذا تفضلوا بزيارة فندق “إليمنت” لتتذوقوا أشهى الأطباق وتستمتعوا بقضاء أجمل الأوقات ضمن أجواء رائعة بفندق مميز يتمتع بشروط صحية جعلت منه الفندق الأول المستدام وصديق البيئة الأفضل على صعيد المنطقة، فضلاً عن التصميم المعماري الأنيق والتوزيع الوظيفي المريح لقاعاته، مما جعل منه الوجهة المثالية المفضلة لمحبي الهدوء والاسترخاء.