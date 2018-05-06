“إن إم سي” للرعاية الصحية تطلق مبادرة عالمية لمعالجة 100 طفل لاجئ من مرضى القلب

أعلنت شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية، اليوم، عن التزامها بتقديم العلاج إلى 100 طفل لاجئ، من الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة على مستوى العالم.

وسيحصل الأطفال على العلاج في كافة مرافق شبكة “إن إم سي” الطبية الرائدة، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي مبادرة شركة “إن إم سي” كجزء من مبادراتها الاستراتيجية احتفاءً بمبادرة “عام زايد” التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عُرف عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شغفه المتواصل لتأمين صحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم.

وبهذا الصدد، قال خليفة بطي بن عمير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية :”إن العلاج الذي سيحصل عليه الأطفال هو استمرار للإرث الذي أوجده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- ، حيث كان والدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان راسخ الإيمان بأن كل الناس يجب أن يتمتعوا بأقصى درجات الصحة والرفاهية”.

وأضاف بن بطي بالقول: “تفخر شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية بقدرتها على الإسهام في استمرار وتعزيز رؤية وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- من خلال تقديم خدماتنا الطبية المتطوّرة للأطفال اللاجئين المنتشرين حول العالم، ونحن نتطلّع إلى تزويد كل طفل مريض بالعلاج المُستمر ليحصل على الصحة والرفاهية والسعادة؛ لأن ذلك وبلا شك يُحقّق رغبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني دولة الاتحاد ونهضتها المتواصلة، وسيحصل الأطفال على العلاج الذي هم بأمس الحاجة إليه من الحالات القلبية الخطيرة في جميع أنحاء العالم”.

من جانبه، قال براسانث مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إن إم سي” للرعاية الصحية:” إن شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية طوّرت خدمات رائدة في مجال أمراض القلب على مستوى العالم، ويسرها بالتأكيد توفير هذه الخدمات للأطفال اللاجئين المحتاجين في جميع أنحاء العالم ، حيث تعتبر أمراض القلب الخطيرة مدمّرة للناس في أي عمر، ولكن رؤية الأطفال المصابين بها يُعدّ أمرًا محزنًا للغاية”.

واختتم براسانث حديثه بالقول: “تمكّنت شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، وعلى مدى عقود متواصلة، من تطوير مرافق الرعاية الصحية الرائدة في العالم تحت إشراف أفضل الأطباء والاختصاصيين في جميع أنحاء العالم. ونحن نتشرّف ونفتخر بقدرتنا على تسخير هذه المرافق المتقدمة والمتطورة وإتاحتها مجانًا للأطفال اللاجئين من جميع أنحاء العالم الذين هم في أمس الحاجة إليها، والذين قد تمتدّ معاناتهم لعدم قدرتهم في الحصول على العلاج”.

وقد تمّ تخصيص عام 2018 ليكون “عام زايد” في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وضع الأسس المتينة لدولة قوية اكتسبت سمعة عالمية رائدة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وقطاعات التعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.