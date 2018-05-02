مطعم “سمبوسك” يقدم باقة من العروض في رمضان

إذا كنتم من عشاق المأكولات اللبنانية بنكهة شرقية فما عليكم إلا أن تزوروا مطعم “سمبوسك” اللبناني في فندق “روزوود أبوظبي” الذي يقع ضمن أجواء أنيقة تعزز الشعور بالحيوية والتفاؤل.

ويعكس هذا المطعم الجوهر الحقيقي للمطبخ اللبناني، حيث يمكنكم الاستمتاع بجودة المكونات الطازجة، ويشكل هذا المطعم الوجهة المثالية لاجتماع العائلة والأصدقاء وسط بيئةٍ عصريةٍ مريحة تتجاوز في أبعادها حدود المطاعم التقليدية.

ويعتبر مطعم “سمبوسك” وجهة مثالية تستقطب محبي اللقاءات الاجتماعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للاستمتاع بأجواء استثنائية ضمن بيئة مستوحاة من الثقافة اللبنانية العريقة، فضلاً عن تقديمه تشكيلة من أطايب المشروبات والأطباق اللبنانية، ما يتيح أمام الضيوف أجواءً مسائيةً مفعمةً بالمرح والترفيه.

ومؤخرًا أعلنت إدارة مطعم “سمبوسك” إطلاقها مجموعة من العروض المميزة، والتي تضم تشكيلة من أصناف المقبلات والوجبات اللبنانية، ومنها عرض” أفلام وشاورما” كل يوم اثنين من الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل.

ويشمل المقبلات الشرقية الباردة والساخنة مثل حمّص مطعم سمبوسك المدخَّن، وأطباق التبولة والفتوش وسمبوسك الجبنة والنقانق مع دبس الرمان، فضلاً عن طبق الوجبة الرئيسية الذي يقدم من خلال بوفيه الشاورما الدجاج أو اللحم البقري إلى جانب الحلويات الشرقية، وكل ذلك بتكلفة 210 درهم إماراتي فقط للشخص الواحد.

وأما عن عرض “سمبوسك” الذي يقدم يوميًا من الساعة 12 وحتى 3 ظهرًا، فهو عرض قائمة غداء الأعمال، والذي تتضمن أطباقه الرئيسة خيارات مثل فيليه السمك والدجاج والعرايس، ويتم تقديم خيارات القائمة من المقبلات والوجبات الرئيسية مقابل 85 درهم إماراتي للشخص الواحد فقط.