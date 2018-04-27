المؤتمر الأول للرعاية الصحية بأبوظبي يناقش مخاطر السمنة والمضادات

عقد المؤتمر الأول للرعاية الصحية الأولية في فندق “دوسيت ثاني”، اليوم الجمعة، وينظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي التابعة للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، وبحضور أكثر من 150 طبيبًا وممرضًا وصيدلانيًا.

وقد حذر الأطباء المشاركون في فعاليات المؤتمر من خطورة السمنة ومضاعفاتها، والتي أصبحت تستهلك 15% من الإنفاق العام في كثير من الدول التي تنتشر فيها هذه المشكلة الصحية.

وقالت الدكتورة سمينة أحمد رئيسة المؤتمر ورئيسة قسم طب الأسرة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وعيادات هيلث بلاس لطب الأسرة في أبوظبي، إن المؤتمر ناقش واستعرض في جلساته اليوم 12 ورقة ومحاضرة علمية تناولت مختلف جوانب الرعاية الصحية جميعها موجه في الدرجة الأولى لأطباء الرعاية الصحية الأولية والعاملين في هذا القطاع من الكادر التمريضي والفني والصيادلة ومساعدي الصيادلة، مشيرة إلى أن دائرة الصحة في أبوظبي اعتمدت جلسات المؤتمر بما يعادل 7 ساعات من التعليم الطبي المستمر، وأن الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على أهمية دور طب الأسرة في إدارة الأمراض المزمنة، وفي رعاية المرأة والطفل والكشف المبكر عن الأمراض وتوعية المجتمعات ومكافحة الأمراض.

وقدمت الدكتورة سمينة أحمد محاضرة عن مقاومة المضادات الحيوية، مشيرة إلى التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في برنامج الحد من المضادات الحيوية بدون وصفات، والمشاركة في البرامج التدريبية لرفع درجة الوعي بين الأطباء والصيادلة لاتباع الإرشادات العالمية في وصف وصرف المضادات الحيوية، حيث انخفضت حالات صرف المضادات الحيوية بدون وصفات بشكل كبير جدًا، وساهم في ذلك تطبيق التأمين الصحي بنجاح في أبوظبي.

وقدم الدكتور حازم المومني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة في مستشفى دانة الإمارات محاضرة عن الخيارات الجراحية المتاحة لعلاج السمنة، وأكد خلالها أن السمنة مشكلة صحية يجب معالجتها بأي شكل والتصدي لهذه القضية الصحية التي تتسبب في كثير من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية التي لا حصر لها، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على القطاعات الصحية وتستنفد النسبة الكبرى من الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدراسات الإحصائية أشارت إلى أن تكلفة علاج السمنة ومضاعفاتها والأمراض التي تتسبب بها تصل إلى 17.1 مليار دولار سنويًا بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الوقاية من السمنة سيوفر نسبة كبيرة من هذه المبالغ التي قد تخصص لمجالات أخرى في القطاع الصحي مثل البحث العلمي.

وكشف عن أن الدراسات أشارت أيضًا إلى أن 15% من إجمالي الإنفاق العام في 20 دولة في العالم موجهة لمعالجة السمنة ومضاعفاتها، ومن هذه الدول 6 دول بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن التقنيات العلاجية للسمنة تجرى بنجاح في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي ووفق أحدث التقنيات العلمية المتعارف عليها عالميًا.

وأكد أن الكثير من الحالات التي كانت تعاني من السمنة المفرطة وأمراض السكري والضغط تحسنت حالتها بشكل ملفت بعد خضوعها لعمليات جراحية لمعالجة السمنة، بما في ذلك عودة مستويات السكر إلى شبه الطبيعية، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات بلغ وزنها أكثر من 130 كيلوًا أجريت لها عملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وبعد 6 شهور انخفض وزنها إلى حدود 100 كيلو غرام مع تحسن نسبة تركيز السكر في الدم.

من جانبه، حذر الدكتور سعدون سامي سعدون الرئيس الطبي واستشاري أمراض النساء والولادة وجراحات المناظير النسائية في مستشفى دانة الإمارات في محاضرته من المشاكل الصحية النسائية الشائعة من خطورة تأخير تشخيص مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات يكون الفارق الزمني فيها بين ظهور الأعراض وتشخيص الحالة 10 سنوات ما يزيد من معاناة السيدة وحدوث مضاعفات لا حصر لها أهمها تأخر الحمل والإنجاب.

وأوضح أن مشكلة بطانة الرحم ترتبط في كثير من الحالات بوجود الألياف الرحمية، وتأخر العلاج يزيد من المضاعفات والتي من أهمها تأثر المبايض وتأخر الحمل.

وأشار إلى أن 20% من السيدات يعانين من مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، وفي كثير من الحالات يتم تشخيصها بعد سنتين وأكثر من حدوث الإصابة، ووجد أن 30 إلى 40% من النساء اللائي يعانين من تأخر الحمل يكون نتيجة بطانة الرحم المهاجرة والألياف الرحمية، موضحًا أن نسبة الإصابة بالألياف الرحمية تتراوح بين 25 إلى 50% من النساء.

كما أكد على أهمية إدراك أطباء الرعاية الأولية وأطباء الأسرة لأعراض هذه الأمر، مشددًا على أهمية تحويل المريضات إلى أطباء النساء وجراحات المناظير المختصصين في علاج هذه الحالات في مراكز متخصصة في جراحات المناظير الدقيقة.

وقدمت الدكتورة رشا عباس استشارية الطب النفسي في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، محاضرة عن الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن 90% من حالات الاكتئاب والقلق الخفيف والمتوسط يمكن علاجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ما يتطلب تدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية على كيفية تشخيص الحالات النفسية بين المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال مجموعة من الأسئلة البسيطة التي تساعد في تحديد سير عملية التشخيص.

وأوضحت أن الاكتئاب من الحالات النفسية الشائعة وهو يصيب شخصًا بين كل 6 أشخاص، ويعد أكثر شيوعًا في النساء بمقدار الضعف. وركزت في المحاضرة على دور طبيب الرعاية الصحية الأولية في تحديد الوقت المناسب لتحويل المريض النفسي إلى الطبيب النفسي قبل استفحال المشكلة، إلى جانب التطرق إلى أهمية دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.

كما تحدث الدكتور محمد أبو الخير، خبير الأدوية عن استعمال الأدوية في الرعاية الصحية الأولية وكيفية تجنب الآثار الجانبية للدواء خاصة عند كبار السن وأهمية معرفة الأطباء بالتفاعلات الممكنة بين المكملات كالبيوتين مع العديد من التحاليل المخبرية كهرمون الغدة الدرقية وأنزيمات القلب والهرمونات الجنسية، وضرورة التوقف عن أخذ المكملات قبل إجراء تلك الفحوصات.

وخلال اليوم ركزت موضوعات المؤتمر الأخرى على المشاكل الصحية الشائعة التي يستقبلها أطباء الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، حيث تحدث الدكتور إسلام صدقي استشاري أمراض النساء والولادة وجراحات المناظير النسائية في مستشفى دانة الامارات عن الجديد في علاجات مرض بطانة الرحم المهاجرة وآلام الحوض، وتحدث الدكتور هاني الرفاعي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مركز هيلث بلاس للأطفال ومستشفى دانة الإمارات عن حالات الطوارئ المتعلقة بمشاكل الأنف والأذن والحنجرة، كما تحدث الدكتور إيفيانو أويستا رئيس طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات عن تشخيص المشاكل الشائعة في حديثي الولادة والذين يتسمون بالبكاء بشكل مستمر.

من جانبه، تحدث الدكتور حامد أنور استشاري أمراض وعلاج العيون والقرنية في مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي عن مشاكل العيون الشائعة منها مشكلة العين الحمراء، وهي مشكلة شائعة جدًا ويراها العديد من الأطباء العاميين.

وقدم الدكتور محمود بن بركة استشاري السكري والغدد الصماء في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء ورقة عمل عن رعاية وإدارة مرضى السكري في الرعاية الصحية الأولية.

وتحدثت الدكتورة شويتا أوبال رئيسة قسم المختبرات في مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس عن ماهية دقة وصحة نتائج الفحوصات المخبرية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر بتنظيم البحر المتوسط للمعارض والمؤتمرات.