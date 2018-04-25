مشروع “بانيان تري ريزيدنسز” في دبي يسجل مبيعات تزيد على 100 مليون درهم بعد شهر من إطلاقه

أعلنت شركة “سويد أند سويد” الرائدة في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مشروع بانيان تري ريزيدنسز في دبي قد سجل مبيعات تزيد على 100 مليون درهم بعد شهر من إطلاقه.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال البرج المكون من 32 طابقاً خلال 17 شهراً (في الربع الثالث من العام 2019). وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 110,000 قدم مربع، وتم تخصيص 90٪ من هذه المساحة لإنشاء مرافق على طراز المنتجعات مع الحدائق الطبيعية، فيما يحتل البرج السكني 10٪ فقط من المساحة الإجمالية.

ويضم المشروع نادياً خاصاً للسكان يشمل مركزاً حديثاً للياقة البدنية وسبا بانيان تري والساونا وملعب الاسكواش ومنطقة داخلية واسعة للأطفال. كما توجد بركة سباحة كبيرة بطول 30 متراً في الهواء الطلق، بالإضافة إلى بركة سباحة للأطفال ومنطقة خاصة للأطفال ومقهى بجانب المسبح، وتوجد كلها ضمن مساحات خضراء خارجية واسعة. ويتم توفير خدمات الكونسيرج والأمن على مدار 24 ساعة ضمن إطار حرص إدارة بانيان تري على ضمان أعلى مستويات الخدمة والضيافة للسكان.

وبهذا الصدد قال ماهر سويد، المدير الشريك في شركة سويد أند سويد: “يعد مشروع بانيان تري ريزيدنسز في دبي واحداً من أبرز المشاريع التي يتم تطويرها حالياً في مدينة دبي بفضل وجود مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية في بيئة تضم الكثير من المساحات الخضراء، ونحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيقدم قيمة هائلة للمشترين والمستثمرين خلال السنوات القادمة”.

وأضاف قائلاً: “حرصنا على الاستفادة القصوى من خبراتنا الغنية في مجال التصميم والبناء بالتعاون مع فريق تصميم بانيان تري لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية”.

ويوجد مشروع بانيان تري ريزيدنسز الذي يضم 244 وحدة سكنية في موقع مميز في مدينة دبي بالقرب من مركز دبي للسلع المتعددة وملعب مونتغمري للغولف وملعب الإمارات للغولف ومنطقة تلال الإمارات، ويتميز بإطلالاته الرائعة من كافة الجهات.

وتبدأ الأسعار من 1.49 مليون درهم للشقق بغرفة نوم واحدة، و2.3 مليون درهم للشقق بغرفتي نوم، و3.9 مليون درهم للشقق بثلاث غرف نوم. ويمكن للراغبين بحجز شقة دفع 5٪ فقط من السعر الإجمالي. وتوجد خطة شراء تتيح إمكانية دفع 30% من السعر كدفعة أولى ومن ثم تقسيط المبلغ المتبقي من خلال قرض عقاري يمكن أن يصل إلى 20 عاماً.

وتابع ماهر سويد كلامه بالقول: “نشهد حالياً الكثير من الطلب على الوحدات الأكبر حجماً وخاصة شقق الدوبلكس التي توفر حدائق خاصة وغرف معيشة مزدوجة الطوابق. وقد أدرجنا عمداً العديد من جوانب التصميم المختلفة في كل شقة لضمان تقديم شيء فريد ومميز عبر توفير أفضل تشطيبات والمرافق الاستثنائية عالية الجودة للمقيمين وبما يتوافق مع معايير علامة بانيان تري التجارية المشهورة على مستوى العالم”.

وسيضم مشروع بانيان تري ريزيدنسز أكثر من 10 آلاف من الأشجار والنباتات وهذا ما سيوفر تجربة مميزة وواحة حضرية فريدة من نوعها بأسلوب الفنادق والمنتجعات. وتم تجهيز الوحدات السكنية بأفضل التشطيبات والتجهيزات من “غروهي” و”فيليروي” و”بوش”. وتضم المطابخ لمسات رائعة من الكوارتز وأخشاب زيبرانو مع أجهزة متطورة من “سيمنز” و”سميغ”.

يُذكر أن شركة “سويد أند سويد” التي يقع مقرها في مدينة دبي قد تأسست في العام 2006، وتستهدف فرص التطوير والاستثمار والبناء المناسبة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد عملت الشركة مع العديد من الشركات العالمية وتقوم حالياً بإعداد ودراسة العديد من المشاريع المستقبلية.