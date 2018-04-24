تايلاند تكشف عن حملة “نحو آفاق جديدة” في سوق السفر العربي 2018

كشفت هيئة السياحة في تايلاند، اليوم، عن إطلاق حملة “نحو آفاق جديدة” خلال اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي بنسخته لهذا العام.

ويتجلى الهدف من مشاركة هيئة السياحة في تايلاند ضمن هذا الحدث المقام بنسخته الـ 25؛ في الترويج لزيادة أعداد المسافرين من منطقة الشرق الأوسط القادمين، والزوار الذين يترددون على تايلاند بشكل منتظم على حد سواء.

وشهد المعرض الذي يعد الحدث العالمي الرائد لصناعة السفر في الشرق الأوسط، حضور 50 جهة مشاركة، من بينها فنادق تايلاندية، ومعاهد خدمات طبية، إلى جانب مشغلي رحلات ووكالات السياحة في تايلاند.

وتسلط الحملة الجديدة الضوء على الخدمات والخيارات الفريدة والمتنوعة والتي لم يسبق للمسافرين اكتشافها بعد في تايلاند، وترتكز على خمسة جوانب: فن الطهي التايلاندي، والطبيعة والشواطئ، والفنون والحرف اليدوية، والثقافة ونمط الحياة.

وتشكل تايلاند واحدة من أولى الوجهات السياحية للزائرين من الإمارات، والذين يسافرون إليها بشكل متكرر، إذ تعد الإمارات من بين أكثر ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط في نسبة الزائرين المرتفعة لتايلاند.

وقالت سريودا ووانابينيوساك، نائب محافظ هيئة تايلاند للسياحة لشؤون التسويق الدولي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميريكيتين: “تعد منطقة الشرق الأوسط سوقًا رئيسية لتايلاند، ونحن متحمسون للغاية لإطلاق حملتنا الجديدة في البحرين. تقدم تايلاند خيارات فريدة ومميزة ترضي كافة أذواق الضيوف من جميع أنحاء المنطقة العربية، بشواطئها الرملية البيضاء المثالية للباحثين على أماكن للاسترخاء، والملاذات الصحية عالمية المستوى لأولئك الذين يرغبون بتجديد طاقتهم، وصولًا إلى أروع المعالم الثقافية والمعابد في العالم، فضلًا عن خيارات واسعة على الطعام، بدءًا من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان والتي تقدم مأكولات الشارع التقليدية، إلى المطاعم التايلاندية الراقية والعديد غيرها. كما توفر تايلاند للمسافرين عددًا كبيرًا من الفنادق تتنوع ما بين الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم والمناسبة للعائلات وفنادق الحلال إلى الفنادق الصغيرة للمسافرين المنفردين.”

وأضافت: “زار تايلاند العام الماضي 616,168 سائح من منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة بنسبة 5% عن العام الذي يسبقه، ونمو في الإيرادات مرتفع بنسبة 8%. ومع إطلاق حملة “نحو آفاق جديدة” مؤخرًا، بمشاركة 50 جهة من شركائنا الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تايلاند في سوق السفر العربي 2018، نحن على ثقة بأن هذه الحملة ستساهم في تسليط الضوء على تايلاند كوجهة للسياح من الشرق الأوسط، ونأمل كذلك أن يأتوا لاستكشاف ما هو غير معروف بعد للجميع في هذا البلد.”