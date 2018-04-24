“نيرفانا” للسفر والسياحة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الطيران العُماني

أعلنت شركة “نيرفانا” للسفر والسياحة عن توقيع اتفاقية استراتيجية هامة على صعيد سوق الإمارات العربية المتحدة، مع الطيران العماني وحملة ” يو غو موركو” برعاية هيئة السياحة المغربية، وذلك بهدف زيادة عدد زائري دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب، في الوقت الذي تقوم فيه شركة الطيران العُماني بتعزيز أسطولها الجديد الذي تقدّم من خلاله رحلات مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب.

تمّ الإعلان عن هذا التعاون خلال مؤتمر صحفي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة في سوق السفر العربي 2018 في دبي. كما تمّ الكشف عن أن إطلاق هذه الرحلات المباشرة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك زيادة عدد المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب، والتطوّر المُذهل الذي تشهده مرافق الترفيه والاستجمام، والمرافق الثقافية والتراثية فضلاً عن مرافق الضيافة والتسلية في البلاد، الأمر الذي ساهم في إبراز المغرب كوجهة سياحية ناشئة مُثيرة للاهتمام.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: “تهدف حملة “يو غو موروكو” الترويجية إلى نشر الوعي وتعزيز الفرص السياحية في المغرب، كما تهدف أيضاً إلى تشجيع المسافرين والسياح الخليجيين على اسكتشاف الثقافة التاريخية الغنية للمغرب والمعالم الطبيعية والتراثية المُتميّزة. لقد زادت المملكة المغربية، وبشكل كبير، من خبراتها وبرامجها في مجال السياحة والعطلات، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء العطلات للعائلات والمسافرين من منطقة الخليج، خاصة مع إمكانية الوصول السهل إليها الآن مع توافر الرحلات الجوية المباشرة المقدّمة من الطيران العماني “.

ومن جانبه، علّق إيهاب سوريال نائب رئيس أول للمبيعات الدولية في شركة الطيران العماني ، قائلاً: “كجزء من استراتيجيتنا التوسّعية المستمرة في ديناميكية شبكات رحلاتنا، يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلة جديدة للطيران العُماني من الدار البيضاء في بداية شهر يوليو المقبل، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها في موسم الصيف لتشكل بذلك الخدمة المباشرة الوحيدة المُتّجهة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه الوجهة. نحن فخورون بالتعاون مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة وحملة “يو غو موروكو”، لتقديم تجارب عطلات راقية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ونحن على يقين بأن حلول الطيران لدينا جنبًا إلى جنب مع قدرات وخبرات شركة نيرفانا في مجال السياحة والسفر، فضلاً عن شبكات الجيل القادم ستمنحنا القدرة على تقديم عروض ضيافة جديدة ومبتكرة عبر الوجهات الشهيرة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح”.

وقال محمد صادق شاكر مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا: “شهد المغرب في عام 2017، زيادة ملحوظة بنسبة 6% في عدد السائحين الذين وصل عددهم إلى 11 مليون سائح، ونتوقع زيادة بنسبة 10% في عام 2018.” ويعزى هذا النمو إلى إتمام البنية التحتية والمشاريع السياحية المغربية، كما أن البرامج السياحية المُتنوّعة التي تجمع ما بين السياحة التراثية الغنية جنبًا إلى جنب مع أرقى منتجات السياحة الحديثة تشكل الخيار المثالي للعائلات من منطقة الخليج “