معرض سوق السفر العربي يركز على أهمية تقديم تجربة عملاء شاملة في قطاع السفر

اجتمع فريق من خبراء تقنيات السفر من “سيبر” و”ويجو” و”تجوال” في جلسة خاصة بعنوان “تطور قنوات التوزيع وأحدث اتجاهات قطاع الضيافة” لمناقشة أحدث التطورات الرئيسة في قطاع الضيافة، وذلك ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه مدينة دبي.

وحدّد المشاركون في الجلسة ثلاثة اتجاهات عالمية رئيسة تعمل على تحويل مستقبل السفر بما في ذلك تغير سلوك العملاء، وتطوّر قنوات التوزيع، والبيع المباشرة، وغير المباشرة، والتحول الرقمي.

وبهذا السياق قالت فاتن سعيد، مديرة الاتصالات الإقليمية في شبكة سيبر للسفر في الشرق الأوسط:”يجب على كافة الأطراف المعنية في قطاع السفر، بما في ذلك الممولون، والوسطاء، والبائعون، العمل سوية لتشكيل منظومة متكاملة والتعامل مع التغيرات المستمرة بشكل جماعي”.

وأضافت بالقول:”نحتاج جميعًا لتعزيز استخدام البيانات بذكاء لتوظيف التقنيات الناشئة من أجل تعزيز تجربة المسافرين”. وأوضحت أنه ليس سرًا أن المسافرين يريدون تجربة مثالية للغاية، خاصة أنهم اعتادوا على مستويات عالية من العروض والخدمات الشخصية من القطاعات الأخرى.

وعلى هذا الأساس ينبغي التركيز على تحديد توقعات المستهلكين والتي تسهم بتغيير مشهد قطاع السفر جذريًا وفقًا لجورج فيليش من شركة “سيبر، والذي أشار إلى أن الشركة تقوم هذا العام بتطوير تقنيات جديدة مبتكرة تساعد الموردين على نشر معلوماتهم وعروضهم بفاعلية من خلال قنوات غير مباشرة.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيس على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات، بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص. بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرين، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلّط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.