“سيدار العالمية” تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة “سيدار العالمية”، الشركة الرائدة في مجال صناعة ديكورات الجدران والنوافذ، عن افتتاح 4 فروع جديدة لها قبل حلول نهاية يونيو 2018.

وتفتتح شركة “سيدار العالمية” فروعها الجديدة في بغداد (العراق)، والخرطوم (السودان)، والجزائر (الجزائر)، والدار البيضاء (المغرب)، بالإضافة الى مركز سيدار للتصاميم في مدينة كومو في شمال إيطاليا. وتنتشر فروع الشركة التي تأسست منذ عام 1892 في العديد من المدن والعواصم في مناطق الخليج العربي والشرق والأوسط وشمال افريقيا ويبلغ عددها 21 فرعاً وهي: المنامة (البحرين)، مسقط (عُمان)، أبو ظبي ودبي والشارقة والعين (الإمارات العربية المتحدة)، الدوحة (قطر)، الدمام وجدة والخبر والمدينة المنورة والرياض (المملكة العربية السعودية)، القاهرة (مصر)، أربيل (العراق)، الشويخ (الكويت).

وحول هذه الخطوة الإستراتيجية لتوسع في الأسواق الجديدة، قال مدير الإبداعات في “سيدار” ناهل سلو: “إن خططنا للتأثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترجع بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد على المقاولات الداخلية وتطبيقات الأعمال في هذه المناطق، ليس فقط من المستهلكين ولكن أيضاً للشركات التجارية والمؤسسات الحكومية”.

ويضيف سلو “ازدهرت الطفرة التنموية في منطقة الخليج كثيراً، وبتقرير إندكس السنوي فقد بلغت قيمة الصناعات الداخلية في قطاع البناء لعام 2017 حوالي9.2 مليار دولار، فليس من المدهش أن يكون أداء شركة سيدار العالمية في أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويضيف تتوزع مبيعاتنا بين قطاع الأعمال وقطاع المستهلك المباشر وذلك بنسبة 55% لقطاع الأعمال و45% للمستهلك المباشر، نتوقع ان نحافظ على هذه النسب خلال عام 2018 ومن هنا ارتأينا التوسع بكل من السودان والمغرب وبلغاريا وكندا”.

وتضم قائمة عملاء “سيدار العالمية” على شركات الطيران والفنادق، كما أنها قامت بتنفيذ الديكورات الداخلية لأكثر من 2 مليون وحدة سكنية، بالاضافة إلى الشركات والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وتشمل المشاريع المنجزة: مطار آل مكتوم الدولي -دبي، داماك العقارية -دبي، برج العرب -دبي، مطار الملك خالد الدولي -الرياض، أرامكو السعودية -الرياض، موبايلي -المملكة العربية السعودية، مستشفى الملك حمد -المنامة، البنك الوطني العماني -صلالة وغيرها الكثير.

ولتلبية جميع رغبات العملاء، لم تكتف “سيدار” بزيادة القوى العاملة لأكثر من 3500 موظف في جميع أنحاء العالم. بل قامت بتخصيص فريق مدرّب للتميّز على أكثر من 46٪ من العاملين من أجل ضمان أنّ شركة “سيدار” قادرة على الحفاظ على منتجات عالية الجودة باستمرار ويمكن تسليمها في الوقت المناسب.

كما تضم قائمة فريق “سيدار” عدداً كبيراً من المهندسين والفنيين والباحثين والمستشارين المتخصصين والمصمّمين والحرفيين والمشرفين، كما تسعى سيدار إلى تلبية احتياجات العملاء الكاملة في جميع الأوقات.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت “سيدار” على نموذج أعمال لتصاميم مصممة خصيصًا من خلال تشكيل شراكات استراتيجية مع الشركات استنادًا إلى خبراتها التي ستساعد في تعزيز الأعمال وتقديم خيارات واسعة للعملاء في التصاميم الداخلية الفاخرة ذات العلامات التجارية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. وتشمل العلامات التجارية التي تتعاون معها “سيدار” على فيرساتشي، أرماني / كازا، سواروفسكي، سومفي، ماركو بولو و York Weave وغيرها.

تأسست شركة “سيدار” في عام 1892 تحت اسم “Soubhi Selo & Sons” ، وهي شركة متخصصة في تصنيع الأجهزة على مدار الوقت لتتخصص في الطلاء والحلول الداخلية الأخرى قبل إعادة تسميتها باسم “سيدار” عام1975. ويجمع اسم “سيدار” كلمتي “سلو” اسم العائلة وكلمة “دار”.