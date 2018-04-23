معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء على دور قطارات الهايبرلوب في تغيير مستقبل السفر بالمنطقة

سيسهم قطار الهايبرلوب في تخفيض الوقت اللازم للانتقال من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي إلى 7 دقائق، وذلك وفقاً لنخبة من الخبراء والمتخصصين المشاركين في جلسة خاصة ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض السفر العربي 2018 حول تجارب السفر المستقبلية ومستقبل قطارات الهايبرلوب والبنية التحتية السياحية.

حيث سلطت هذه الجلسة التي استضافها المسرح العالمي في معرض سوق السفر العربي 2018 الضوء على استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر، وشارك في الجلسة كل من كريستوف مولر الرئيس التنفيذي للقسم الرقمي والابتكار في طيران الإمارات؛ وهارج دليوال من شركة “هايبرلوب ون”، ومايكل إيبيتسون نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تكنولوجيا الأعمال في مطارات دبي.

ويتميز “فيرجن هايبرلوب ون” بكونه مفهوماً مستقبلياً لنقل الركاب والبضائع بسرعات تبلغ 1200 كيلومتر في الساعة، وهو من أبرز مشاريع تطوير للبنية التحتية لقطاع السياحة في دولة الإمارات في الوقت الحاضر. ويمكن لقطار هايبرلوب نقل حوالي 3,400 شخص في الساعة، و128,000 شخص في اليوم، و24 مليون شخص في السنة.

كما تشهد دول المنطقة العديد من مشاريع توسعة المطارات والمرافئ ومشاريع تطوير الطرق المحلية والسكك الحديدية بين المدن، كما أن نمو شركات الطيران منخفض التكلفة سيبقي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة البنية التحتية السياحية والابتكار.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القادمين جواً إلى دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.3٪ من 41 مليون في العام 2017 إلى 55 مليون في العام 2022.

ومن المتوقع أن تنمو السياحة البحرية في دبي خلال العامين القادمين مع سعي الإمارة لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً قبل معرض إكسبو 2020. واستقبلت دبي خلال موسم 2016/2017 حوالي 650 ألف سائح بحري مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى مليون شخص بحلول العام 2020.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية السياحية إلى 56 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022 بالتوازي مع إطلاق وتطوير العديد من مشاريع النقل الثورية والمبتكرة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها “كوليرز إنترناشيونال” مؤخراً. وتشمل قائمة المشاريع التي تم إطلاقها لتطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة مشروع “هايبرلوب” للقطارات السريعة، ومشروع قطار الحرمين السريع، بالإضافة إلى تطوير عدة مطارات دولية رئيسية في المملكة العربية السعودية، ومشاريع توسعة المطارات في الإمارات والبحرين وعمان والكويت.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص. بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرون، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.