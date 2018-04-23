مدارس خاصة في دبي تنظم حلقات قراءة تفاعلية للطلاب

باشرت عدد من المدارس الخاصة في دبي خلال الفصل الثالث والأخير بتوفير باقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، وفرص تعليمية مبتكرة لطلابها تتضمن عقد جلسات القراءة والتوقيع والمناقشة على كتب ومؤلفات الدكتور الإماراتي أحمد الشعيبي مؤلف قصص الأطفال، علاوة على تنظيم وورش ودروس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،

وفي هذا الإطار كشفت الدكتورة تشيسي سلوان، مدير التعليم في مدرسة “رايزينج” الأميركية بمنطقة ند الشبا عن إطلاق فعالية تتضمن دروسا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وجلسة تستضيف فيها الكاتب ومؤلف قصص الأطفال الإماراتي؛ الدكتور أحمد الشعيبي. وذلك يوم السبت في 28 أبريل المقبل.

وأضافت: “تتلخص مهمتنا كمدرسة في تمكين الطلاب وتعزيز قدراتهم من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة لتحفيزهم على الابتكار والإبداع، إلى جانب التأكيد على التطور الفعال لكل طالب بمفرده وتثقيفه روحياً وأخلاقياً وفكرياً واجتماعياً، وبالتأكيد نفسياً وجسدياً. ويعدّ عقد مثل هذه الجلسات أمراً فعالاً يجمع الترفيه والتعليم معاً، ويصب في تحقيق هذا الهدف وتستقطب الفعالية الآباء والطلاب (ممن تتراوح أعمارهم بين 4 -11 سنة) في مدرسة رايزينج، كما تمتد لتشمل مشاركين آخرين، بما فيهم الآباء والأطفال من المجمعات السكنية المجاورة”.

ومن المقرر أن يقرأ الدكتور أحمد الشعيبي قصصاً من كتابي “الجمل والدرون” و”قلادة اللؤلؤ والحقيبة القبيحة” وستتاح الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الكاتب بجلسة نقاش للرد على استفساراتهم.

وأوضحت سلوان: “أن الفعالية ستعقد السبت المقبل من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 14:00 ظهراً وللتسجيل وحضور الفعالي”.